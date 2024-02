Actor de 'Mi Pobre Angelito' se declara culpable de violencia doméstica

Devin Ratray, quien saltó a la fama en Hollywood tras interpretar a Buzz, hermano mayor de Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito (1990) y, quien también estuvo en producciones como ‘Dónde están los niños’ o ‘Pequeños Monstruos’, a sus 47 años fue acusado dos veces por violencia de genero contra sus parejas. Una de las más violentas agresiones fue en la que se le acusa de agresión por estrangulamiento en 2021.

El actor fue arrestado después de que, según se mencionó por la denunciante, empujara, golpeara y presionara la garganta y la boca de quien entonces era su pareja sentimental, algo que llegó a este extremo después de un altercado cuando él estaba bajo los efectos del alcohol.

En los cargos se incluyeron los delitos graves de agresión doméstica y agresión por estrangulamiento. Posteriormente, y a pesar de todos los antecedentes, los jueces decidieron que sería puesto en libertad bajo fianza por 25 mil dólares.

En 2022, Ratray negó con vehemencia las acusaciones de violencia cometida hacia su pareja. Sin embargo, el caso resucitó en enero de este año cuando los abogados del actor informaron que fue hospitalizado en Nueva York, en estado crítico, por motivos que aún no se conocen.

Justamente esta semana, el 21 de febrero, luego de que el actor estadounidense se declarara culpable de los dos cargos, recibió la sentencia por un juez, que le dejaría en libertad condicional por los próximos tres años, pero le ordenó llevar a cabo un programa de intervención para maltratadores sometiéndose a evaluaciones de droga y alcohol. Adicionalmente, no podrá tener contacto alguno con la víctima.

Cabe añadir que no es la primera vez que Ratray es acusado de cometer violencia contra las mujeres. En 2017, Lisa Smith, quien fue su amiga durante 10 años, denunció que luego de salir a beber junto a el actor y otro amigo ella resultó drogada y perdió parte de la conciencia esa noche.

Relacionado Muere actor en plena grabación en Australia

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. No podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”, admitió la mujer, asegurando que esto sucedió en la residencia del actor. A pesar de la denuncia de Smith, las autoridades decidieron cerrar el caso.