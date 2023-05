'Me hacen vomitar' | Ganador del Oscar arremete contra las nuevas reglas de diversidad en Hollywood

Con una trayectoria de seis décadas en la industria del cine y la televisión, la vida del actor Richard Dreyfuss ha estado marcada por el éxito prematuro y también por las polémicas y los excesos. Ahora, el actor ha vuelto al centro de la controversia tras unas declaraciones sobre la diversidad en Hollywood que ha hecho estallar a los fanáticos.

Durante una entrevista en el programa “Firing Line With Margaret Hoover” de la PBS (televisión pública de los Estados Unidos) en donde habló de diferentes temas del mundo del cine y fue cuestionado sobre su opinión acerca de las nuevas normas que deben cumplir las películas desde 2024, para que La Academia las considere en la contienda por los Óscares, el actor decidió responder de una manera bastante controversial, exclamando “Me hacen vomitar”.

“Esto es arte. También una forma de comercio y genera beneficios, pero es arte. Nadie debería decirme como artista que tengo que ceder a la última y más actual idea de lo que es la moralidad” dijo. El actor señaló que no cree que en Estados Unidos haya minoría o mayoría para que “tenga que llamar la atención así”, “Lo siento, pero no creo que tengamos que proteger así a una minoría en el país”.

Para probar su punto, el ganador de un Óscar decidió recodar al actor Laurence Oliever como protagonista de la película Otelo, en donde hizo la cinta con la cara pintada de negro y según Dreyfuss, Oliever interpretó a un hombre negro brillantemente.

“¿Me están diciendo que no podré interpretar a un negro nunca? O si no eres judío no podrás hacer ‘El mercader de Venecia’, ¿estamos locos? ¿No sabemos que el arte es arte? Esto es tan condescendiente y desconsiderado. Es tratar a la gente como niños” concluyó el actor.

La polémica radica en las reglas que serán incluidas a partir de 2024 en donde se señala que con la finalidad de incluir la diversidad en sus políticas los filmes deben cumplir con al menos dos de los cuatro puntos de referencia en donde se abarcan: representación en pantalla, en equipo creativo, oportunidades de acceso a la industria audiovisual y/o promoción de las audiencias.

Cabe resaltar que estas normas fueron habladas por primera vez en 2020 y fueron precedidas por la campaña de 2015 #OscarsSoWhite.