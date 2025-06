Actriz de los Bridgerton enfrenta a ladrón y frustra violento asalto en Londres

Londres fue escenario de un acto de violencia urbana que terminó revelando un inesperado gesto de valentía. Genevieve Chenneour, actriz reconocida por interpretar a Clara Livingston en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, fue víctima de un intento de robo mientras tomaba un café en Kensington. Pero en lugar de quedar paralizada, enfrentó al agresor y logró frustrar el asalto.

El incidente ocurrió el pasado 8 de febrero, cuando Chenneour paseaba a su perro junto a una amiga y decidió hacer una pausa en el local Joe & The Juice. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Zacariah Boulares, un joven delincuente reincidente de 18 años, se acercó sigilosamente a la actriz, quien estaba sola en ese instante, y le arrebató el teléfono móvil desde atrás.

Lo que Boulares no esperaba era que su víctima reaccionara de inmediato. En las imágenes se ve a Chenneour bloqueando el paso del ladrón, enfrentándolo en un forcejeo y, tras recuperar su dispositivo del suelo, usándolo como arma para golpear al atacante. La escena, que duró varios minutos, se desarrolló frente a otros clientes del establecimiento, quienes observaron con incredulidad la valentía de la actriz.

Aunque logró frustrar el asalto, Chenneour no salió ilesa. Sufrió una conmoción cerebral y relató las secuelas emocionales del ataque en una entrevista con Daily Mail: “Me dejó al borde del colapso, justo antes de los premios SAG y, desde entonces, me he sentido constantemente nerviosa. Incluso mi perro quedó traumatizado: ahora, si alguien me toca, entra en pánico y trata de protegerme. Tomar un café no debería ser algo para lo que tengas que estar alerta”, confesó.

A pesar del shock, no dudó en agradecer al personal del café por su apoyo: “Fueron increíbles durante todo el incidente y al volver después”, señaló con gratitud.

Una fuente cercana a la actriz elogió su capacidad para mantener la compostura ante un momento tan violento: “Genevieve mostró una valentía extraordinaria. Fue un momento muy impactante que expone la inseguridad cotidiana en las calles de Londres. Solo era una joven más, haciendo su vida normal. Y lo manejó con una entereza admirable”, declaró.

Zacariah Boulares, el agresor, tiene un largo historial delictivo pese a su corta edad. De nacionalidad argelina, ya había sido condenado en 2023 por amenazar al cantante Aled Jones con un machete de 50 centímetros y robarle su reloj Rolex de 17 mil libras. También se le atribuye el robo de otro reloj, valorado en 20 mil libras, a un anciano. En total, suma 12 condenas por 28 delitos, y había cumplido solo 14 de los 24 meses de detención juvenil impuestos por su anterior crimen.

Además del intento de robo a Chenneour, en esta nueva causa también se le acusa de golpear a Carlo Kurcishi, otro cliente del local, que intentó intervenir para ayudar a la actriz. La Policía Metropolitana confirmó los hechos y explicó cómo lograron identificar al sospechoso: “El sospechoso robó un teléfono y golpeó a otro cliente. Luego abandonó el lugar. Fue detenido poco después”, declaró un portavoz oficial.

El pasado 29 de mayo, Boulares se declaró culpable de los cargos de robo y agresión ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Actualmente permanece bajo custodia a la espera de su sentencia definitiva, que será dictada el próximo 17 de junio por el Tribunal de la Corona de Isleworth.