Actriz de ‘The Last of Us’ se declara persona no binaria

Bella Ramsey, la joven actriz inglesa protagonista de Juegos de Tronos y del más reciente estreno de HBO ‘The Last Of Us’, se declaró como una persona no binaria y de género fluido durante una entrevista en exclusiva para The New York Times.

Tras el estreno de ‘The Last of us’ en HBO, adaptación homónima del aclamado videojuego creado por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment, la recepción de la serie ha sido todo un éxito y apunta a convertirse en una de las más vistas en la historia de la plataforma digital.

Si bien la serie apenas cuenta con un episodio al aire, lo cierto es que la protagonista Bella Ramsey, quien le da vida a ‘Ellie’, ya se ha posicionado como una de las grandes promesas debido a su impecable actuación en la pantalla chica.

Durante una entrevista con The New York Times, la joven de 19 años pidió encarecidamente que se dirigieran a ella con pronombres masculinos, no obstante, señaló estar de acuerdo si alguien la identifica como “ella”, puesto que se siente en completa libertad de moverse en ambos géneros.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, reveló la actriz en ascenso, añadiendo que incluso cuando se trata de trámites legales prefiere señalar la opción de “no-binario”.

“Soy en gran medida sólo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, finalizó.

Ramsey nació en Nottinghamshire (Inglaterra) y tiene 19 años. Su debut fue con el rol de Lyanna Mormont en Game of Thrones (disponible en HBO Max), papel que desempeñó entre 2016 y 2019 y con el que logró una gran notoriedad, no solamente entre los fanáticos de la serie sino también entre el público en general.

Luego, Bella le dio vida a Mildred Hubble en la serie adolescente de Netflix, The Worst Witch, papel que le otorgó el premio Young Performer BAFTA. Dentro de producciones del gigante de la N, también se destacó como la voz de Hilda para la serie animada homónima.

*Información de www.tikitakascom y www.indiehoy.com*