Ana Obregón estalla con la paternidad de Robert De Niro a los 79 años: 'El machismo existe'

La actriz española que fue severamente criticada por la prensa internacional tras convertirse en madre por vientre subrogado a los 68 años, arremetió contra los medios de comunicación por el "trato de favor" que recibió la paternidad de Robert De Niro a los 79 años. Obregón aseguró que la sociedad está marcada por un evidente machismo.

Ana Obregón estuvo en el ojo de la tormenta durante varias semanas, luego que la revista Hola! publicara en exclusiva la noticia de que se había convertido en madre a los 68 años a través de un vientre subrogado. La actriz que durante pandemia perdió a su único hijo, Álex Lequio, a causa del cáncer, sorprendió a todos cuando confirmó que la niña había sido concebida con el esperma congelado de su hijo, por lo que además de ser la madre legal de la recién nacida, también es la abuela biológica.

La noticia generó todo un debate en las redes sociales y la actriz fue sometida al escarnio público debido a la manera en que los medios manejaron la información y el trato alevosa que emprendieron contra de la dignidad y la honra de la española.

Resulta que ahora que el actor Robert de Niro anunció que había vuelto a ser padre a los 79 años de su séptimo hijo, la actriz no se ha quedado callada al ver cómo ha sido el trato de la prensa para con el actor.

Una usuaria de Instagram compartió la noticia de la paternidad del actor. “No veo que sea noticia. Parece que su edad no importa, pero la de Ana Obregón sí. Hipócritas”, escribió. Un post que no pasó inadvertido para la bióloga española, que desde Miami señaló claramente al que, según ella, es el origen del problema. “Es que desgraciadamente el machismo existe”, replicó.

La noticia de la paternidad del intérprete de Taxi Driver se dio de forma inesperada cuando corrigió a una periodista que le entrevistaba en medio del preestreno de su nueva película.

“Sé que usted tiene seis hijos”, le espetó la periodista. “Son siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”, confesó De Niro de 79 años.

Rápidamente los medios especularon sobre la identidad de la madre.

Según se conoció, la pareja del actor y madre de su último bebé sería la instructora de artes marciales Tiffany Chen, a quien conoció durante el rodaje de El becario. La principal diferencia, por tanto, entre los dos casos es que el hijo del actor ha nacido en el seno de una familia de padre y madre, mientras que la de Ana Obregón solo cuenta con la actriz como madre y abuela al mismo tiempo.

“A determinadas edades hay que empezar a pensar un poco en el futuro de esos niños. No sé qué es peor, criar a un huérfano o a un dependiente de enfermos. No lo sé, pero me parece una locura”, señaló Alessandro Lequio, el exmarido de Obregón quien se mostró contrariado con la decisión de la actriz de convertirse en madre de la hija de su hijo fallecido.