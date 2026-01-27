'Una batalla tras otra' y 'Pecadores' lideran las nominaciones de los BAFTA británicos

Londres, Reino Unido/Las películas estadounidenses "Una batalla tras otra" y "Pecadores" lideran las nominaciones a los BAFTA, los premios británicos del cine, que se entregarán el 22 de febrero.

La primera, una tragicomedia de Paul Thomas Anderson, que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos, encabeza la carrera con 14 nominaciones.

Por su parte, "Pecadores", de Ryan Coogler, película que mezcla géneros sobre el segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, ha sido nominada en 13 categorías.

Las películas "Hamnet" y "Marty Supreme" optarán a premios en once categorías.

La lista de aspirantes a los BAFTA es muy similar a la de los Óscar, cuyas nominaciones se dieron a conocer hace unos días, con "Pecadores" liderando con 16, seguida de "Una batalla tras otra", con trece.