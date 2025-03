Ben Affleck y el papel de Batman, una pesadilla que casi lo destruye

Ben Affleck aceptó interpretar a Batman con la esperanza de aportar una visión madura y desgastada del personaje, pero lo que encontró fue un torbellino de críticas, fracasos y un impacto devastador en su vida personal.

Cuando Warner Bros. buscaba al nuevo Bruce Wayne para la secuela de Man of Steel, la elección no fue sencilla. El estudio quería un actor que reflejara la experiencia de un Batman veterano, con cicatrices tanto físicas como emocionales tras años combatiendo el crimen en Gotham.

Nombres como Josh Brolin y Ryan Gosling estuvieron en la mira, pero finalmente, Zack Snyder decidió que Ben Affleck era el indicado. Sin embargo, su selección fue recibida con una ola de críticas en redes sociales. En la primera hora tras el anuncio, el 71% de los comentarios en X fueron negativos, y miles de fanáticos pidieron su reemplazo.

Te puede interesar: Mujer fue citada por la policía después de besar a Jin de BTS sin su consentimiento

Te puede interesar: Brad Pitt y su batalla con la ceguera facial ¿De qué se trata el trastorno?

La reacción recordó el rechazo inicial a Heath Ledger como el Joker en The Dark Knight o a Michael Keaton en Batman (1989). Pero mientras esos actores lograron redimir sus elecciones con actuaciones memorables, el camino de Affleck como el Caballero de la Noche no fue tan claro.

Affleck debutó en Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), donde su interpretación dividió opiniones. Si bien algunos elogiaron su físico y enfoque del personaje, la película recibió críticas mixtas y no logró convencer del todo. Luego apareció brevemente en Suicide Squad (2016) antes de enfrentarse a su mayor reto: Justice League.

La producción de Justice League fue caótica. Zack Snyder abandonó la dirección tras una tragedia familiar, y Warner Bros. trajo a Joss Whedon para terminar la película. Lo que siguió fue un desastre: reescrituras apresuradas, problemas en el set y un producto final que decepcionó a los fanáticos.

Años después, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Affleck recordó esa experiencia con dureza: “La peor que he visto en un negocio que está lleno de experiencias horribles. Me rompió el corazón”.

El caos en la producción no solo afectó su carrera, sino también su vida personal. Sus problemas con el alcohol se intensificaron, y el rodaje en Londres lo llevó a una crisis profunda.

“Estaba de vuelta en el hotel y pensaba: ‘Es esto o saltar por la ventana’. No era la vida que quería. Mis hijos no estaban ahí. Me sentía miserable”, confesó.

A pesar de todo, Warner Bros. le ofreció protagonizar The Batman, un proyecto donde también se encargaría de la dirección y el guion. Durante un tiempo, Affleck intentó seguir adelante con la película, pero un consejo de un amigo lo hizo reflexionar.

En una entrevista con The New York Times, reveló: “Le mostré el guion a alguien y me dijo: ‘Creo que el guion es bueno, pero también creo que si haces esto, vas a beber hasta morir’”.

Ese fue el momento en que decidió dar un paso atrás y dejar el personaje. Tras su salida, Warner Bros. reformuló el proyecto y entregó la dirección a Matt Reeves, quien creó una nueva historia con Robert Pattinson en el papel principal. Affleck se alejó del universo de DC, aunque en 2023 aceptó hacer un breve regreso en The Flash.

Lo que para muchos actores habría sido un sueño, para Affleck se convirtió en una pesadilla que casi lo destruye. Aunque su versión de Batman sigue generando debate, su historia deja claro que no todos los héroes llevan capa fuera de la pantalla.