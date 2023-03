'Ella me está cuidando' Ben Affleck reveló por qué Jennifer López lo sobreprotege

El actor ganador del Oscar concedió una entrevista en exclusiva para la revista The Hollywood Reporter en la que habló, entre muchas cosas, sobre las razones por las que su esposa Jennifer López mantiene "la guardia alta" a la hora de exponer su relación ante los medios de comunicación.

Ben Affleck se ha convertido en la nueva portada de la revista The Hollywood Reporter publicada este jueves 16 de marzo, en donde hace un repaso a su carrera profesional y a los nuevos proyectos que emprende junto a su amigo y compañero de toda la vida Matt Damon.

En medio de la extensa entrevista, Affleck de 50 años también habló sobre la influencia de su esposa, Jennifer López en su vida profesional y personal, especialmente cuando se trata de lidiar con los medios de comunicación.

Una de las preguntas que le hicieron a Ben fue por qué se mantiene alejado de las redes sociales mientras su esposa publica con frecuencia.

"Ella me dio una charla esta mañana antes de esta entrevista", explicó el actor en referencia a los consejos que le da Jennifer antes de hablar con la prensa.

“Ella piensa que, debido a las experiencias que he tenido, me he vuelto muy cauteloso. Y tiene razón”, dijo el actor y director. "Veo estas cosas como minas terrestres, donde si dices algo incorrecto, tu carrera podría terminar".

Affleck continuó recordando una "experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista en la que era realmente vulnerable", durante una aparición en diciembre de 2021 en The Howard Stern Show, después de lo cual el actor dijo que varios medios distorsionaron sus palabras mientras cubrían la entrevista hasta que se publicaron las historias.

"Publicaron todo lo contrario a lo que en realidad quise decir", recordó el actor.

Después de repasar aquella terrible experiencia y sus consecuencias, el actor contó cómo apareció en Jimmy Kimmel Live para expresar su frustración y decir que los comentarios de su aparición en la radio se sacaron de contexto. En ese momento, dice, volvió a recordar el consejo que su esposa le dio recientemente.

“Así que ella me dice hoy: 'Relájate, sé tú mismo. Diviértete. De hecho, eres un tipo divertido que es real y genuino y pareces tan serio'. ¿Parezco serio?" preguntó. "Pero como en muchas cosas, realmente tiene razón".

"Y ella me ama. Me está cuidando. Está tratando de ayudarme. Entonces, tal vez debería escucharla", agregó Affleck.

El año pasado, Jennifer López le dijo a la revista People sobre cómo reavivó su romance con Affleck años después de que cancelaron su compromiso, y dijo que esta vez "tenían un poco de miedo" sobre la atención en su relación, recordando el circo que los rodeó la primera vez.