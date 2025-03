Ben Affleck rompe el silencio y habla de la verdad detrás de su divorcio con Jennifer Lopez

En una entrevista para la revista GQ, el Affleck ha aclarado que no hubo escándalos ni terceros involucrados en su separación, desmintiendo los rumores que han circulado desde su ruptura en agosto de 2024.

“No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga”, afirmó el actor, subrayando que su divorcio no fue producto de una crisis dramática, sino de circunstancias más cotidianas. “La verdad es mucho más simple de lo que la gente cree o de lo que sería interesante contar”, añadió.

Uno de los puntos más comentados sobre la separación de Affleck y Lopez fue la aparente incompatibilidad de personalidades. Mientras la cantante y actriz siempre ha sido una figura mediática, cómoda con la exposición pública, Affleck ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático.

“Es alguien que ha manejado la fama con más destreza y habilidad que yo”, reconoció el actor. “Mi temperamento es más privado y más reservado”. Sin embargo, negó que esto fuera el motivo central del divorcio y criticó la tendencia de los medios a analizar las rupturas sentimentales en busca de un motivo concreto. “No te casas con un capitán de barco y luego dices: ‘Bueno, no me gusta salir al agua’. Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación”, explicó, dejando claro que ambos eran conscientes de sus diferencias desde el principio.

Affleck dejó en claro que no hay resentimientos entre él y Lopez. “Quiero y apoyo a esa persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea”, dijo sobre su exesposa.

En cuanto a su participación en el documental La mayor historia de amor jamás contada, donde se expone su matrimonio con Lopez, el actor aseguró que fue una decisión consciente. “Si voy a participar en esto, quiero hacerlo de forma honesta y de una manera interesante”, comentó, descartando que la película revele detalles sobre su ruptura. “No es que puedas ver ese documental y decir: ‘Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos”, sentenció.

En octubre de 2024, Lopez fue la primera en abordar públicamente su divorcio en una entrevista con Interview Magazine. La artista reveló que necesitaba un tiempo a solas para redescubrirse. “Este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo”, confesó.

La cantante y actriz admitió que el proceso fue difícil, pero que la llevó a una profunda reflexión personal. “Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí”, explicó.

Mientras Affleck y Lopez siguen caminos separados, han surgido rumores sobre un acercamiento entre el actor y su primera esposa, Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. Aunque no abordó directamente estos rumores, Affleck solo tuvo palabras de admiración para ella. “Tengo muchísima suerte de tener una muy buena comadre y compañera. Es maravillosa y genial, y trabajamos bien juntos”, aseguró.

El actor también recordó cómo solía hablar con sus hijos sobre los rumores que los rodeaban. “Veían algo en un puesto de supermercado y decíamos: ‘Bueno, sabes, esto no siempre es cierto, porque si lo fuera, tendrías 15 hermanos o hermanas”, bromeó, restándole importancia a las especulaciones mediáticas.

Por ahora, Affleck parece más centrado en su trabajo y en su papel como padre que en alimentar la atención mediática sobre su vida personal. “Sé lo que pasa en mi vida. Y lo que es más importante, mis hijos también lo saben”, concluyó.