Bill Skarsgard revela el costo psicológico de darle vida a Pennywise

Reconocido por su inquietante interpretación del payaso en la saga IT , el actor habló del costo que enfrentó su mente.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el actor sueco de 33 años confesó que el proceso de encarnar al villano de las novelas de Stephen King no solo lo afectó profesionalmente, sino también en su vida personal y emocional.

Skarsgard reveló que durante varias noches tras interpretar a Pennywise, fue acosado por sueños perturbadores en los que luchaba con el personaje que él mismo había traído a la vida: “Soñaba que estaba enfrentándome a Pennywise, gritándole, enojado con él”, comentó. En otros momentos, el sueño se tornaba aún más inquietante: “A veces me veía a mí mismo como Pennywise, caminando por las calles de Estocolmo, las mismas calles en las que crecí, y pensaba: ‘No, no debería estar aquí, no así’”. Estas pesadillas, según el actor, reflejaban su lucha interna por distanciarse de un papel tan oscuro y demandante, un proceso que ocurrió en los mismos escenarios de su infancia.

Aunque las pesadillas marcaron un periodo difícil en su vida, Skarsgard también confesó haber disfrutado enormemente de la experiencia de convertirse en Pennywise. Describió este papel como su “transformación definitiva” y una oportunidad para explorar los límites de su capacidad actoral. Sin embargo, reconoció que el personaje le exigió una separación emocional profunda. “Era un reto separar esa parte de mí, sobre todo porque el personaje era tan intenso y oscuro”, relató.

Ahora, el actor se enfrenta a un nuevo desafío en su carrera: interpretar al vampiro Orlok en la esperada película de Robert Eggers, Nosferatu. Skarsgard asegura que este personaje es muy diferente a Pennywise, tanto en la caracterización como en el enfoque. “El Conde Orlok está aún más lejos de mí que Pennywise. Mi voz, postura, aspecto, todo era completamente diferente”, explicó. Para encarnar al icónico vampiro, el actor trabajó durante semanas con un cantante de ópera, con el objetivo de perfeccionar los tonos graves y escalofriantes que requería el papel. “Cuando mi hermano Gustav me escuchó, no pudo evitar decir: ‘¿Qué diablos está pasando?’”, recordó entre risas.

A lo largo de su carrera, Skarsgard ha demostrado una fascinación por los personajes complejos y sombríos, aquellos que parecen irresistiblemente atraídos hacia él, tal como él lo está hacia ellos. “Creo que estos personajes oscuros se sienten atraídos por mí tanto como yo me siento atraído por ellos”, admitió. Para él, la conexión va más allá de la apariencia o el estilo interpretativo, y responde a una sensibilidad innata que lo conecta con ese tipo de figuras. Además, explicó que los roles oscuros suelen ser los más desafiantes mentalmente, ya que requieren una inmersión psicológica profunda.

Sin embargo, el actor dejó claro que no desea ser encasillado en estos papeles. no se ve a sí mismo como una “estrella de cine” en el sentido tradicional, sino como un actor en constante búsqueda de transformación. “La diferencia entre una estrella de cine y un actor es que la estrella de cine interpreta versiones de sí misma, mientras que un actor busca convertirse en alguien totalmente diferente”, argumentó. Para él, la transformación es un aspecto esencial de su arte, algo que lo motiva a buscar personajes que lo alejen lo más posible de su propia identidad.

El actor recordó uno de sus primeros papeles, cuando interpretó a un joven autista a los 19 años, un personaje que, aunque no oscuro, le permitió explorar nuevas facetas de su talento. “Disfruté mucho interpretando ese papel. No era un personaje tenebroso, era muy dulce, y me encantó hacerlo”, afirmó. Este rol marcó el inicio de su fascinación por la transformación física y emocional que implica cada nuevo desafío actoral.

Con una carrera marcada por la versatilidad y una inclinación hacia lo extraño y lo inquietante, Skarsgard sigue buscando personajes que le permitan ir más allá de lo que el público espera de él. “La transformación siempre ha sido lo que más me atrae de actuar”, concluyó, reafirmando su compromiso de continuar explorando los límites de su capacidad creativa, sin dejar que un solo tipo de personaje lo defina.