Brendan Fraser revela cómo fue interpretar a un hombre de 600 libras

El actor que en su momento descolló en Hollywood por su gran belleza y su enorme talento en papeles como 'George de la selva' o Rick O' Connell en la trilogía de 'La Momia', regresó a la gran pantalla para encarnar al profesor Charlie quien lucha con su enorme peso de más de 600 libras en su nueva película 'The Whale'. ¿Cómo hizo Fraser para interpretar a un hombre con obesidad mórbida?

Durante la presentación del filme en el Festival Internacional de Venecia, el actor de 53 años, explicó que tuvo que someterse a una transformación física extrema para darle vida a Charlie, un hombre que intenta recuperar la conexión con su hija adolescente, mientras lidia con el dolor y las dificultades de un cuerpo de 600 libras.

"Necesitaba aprender a moverme absolutamente de una manera nueva, como una sensación ondulante", dijo.

“Creo que es poético que el trauma que lleva se manifieste en el peso físico de su cuerpo”, dijo antes del estreno de la película, según The Hollywood Reporter. "Desarrollé músculos que no sabía que tenía, incluso sentí una sensación de vértigo, cuando al final del día me quitaron todos los aparatos, tal como te sentirías al bajar de un barco en el muelle, esa sensación ondulante".

Fraser le dijo a Vanity Fair que asumió el proyecto después de buscar un papel que lo ayudaría a aprender "de lo que era capaz".

"Quiero aprender de las personas con las que estoy trabajando en este momento de mi carrera. He tenido tanta variedad, muchos altibajos y esto era una excelente oportunidad... Mi esperanza era volverme irreconocible", agregó Fraser.

Durante el rodaje, Fraser tuvo que cargar entre 50 y 300 libras de más, según el contenido de cada escena. La película se desarrolla completamente dentro de la casa de su personaje en el transcurso de cinco días, según contó Vanity Fair.

The Whale marca el primer papel protagónico de Fraser desde Breakout de 2013, según Variety. Se esperaba que Fraser interpretara al villano en la película HBO Max Batgirl antes de que se informara en agosto que la película se archivaría indefinidamente.

The Whale se estrena el 9 de diciembre en los cines.

*Con información de People.com*