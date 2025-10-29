Chris Evans y Alba Baptista celebran el nacimiento de su hija Alma Grace

Chris Evans, recordado por millones como el legendario Capitán América, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, se convirtieron en padres por primera vez. La pareja dio la bienvenida a su hija, Alma Grace Evans Baptista, a finales de octubre en Massachusetts, cumpliendo así el sueño más anhelado del actor: formar una familia.

El portal TMZ fue el primero en divulgar la noticia el pasado 28 de octubre, asegurando haber tenido acceso a los registros oficiales del nacimiento, ocurrido el viernes 24 de octubre. Posteriormente, se ratificó la información, consolidando la llegada de la bebé como uno de los eventos más comentados del mes en Hollywood.

Hasta el momento, Evans y Baptista no han hecho declaraciones públicas, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde sus inicios. Ambos han optado por proteger su vida privada lejos de los reflectores, incluso durante los rumores de embarazo que circularon en redes sociales a mediados de 2025.

La historia entre Chris Evans y Alba Baptista comenzó de forma silenciosa, pero sólida. En 2021, los fanáticos empezaron a sospechar del romance cuando la actriz portuguesa comenzó a seguir al actor y a varios de sus familiares en Instagram. Sin embargo, no fue hasta enero de 2023 que el propio Evans hizo oficial la relación, compartiendo un tierno video titulado “Un vistazo a 2022”, donde aparecía junto a su pareja en momentos cotidianos.

“Él se la pasa diciendo que ella es la indicada”, confesó una fuente cercana al actor a PEOPLE, resaltando lo serio que fue desde el principio. Otro informante agregó que Evans “estaba listo para sentar cabeza” tras conocer a Baptista en Europa.

“No puede esperar a tener una familia. Solo estaba esperando a la chica correcta”, añadió el insider, confirmando lo que muchos sospechaban: que el actor había encontrado el equilibrio entre su carrera y su vida personal.

La pareja se casó en septiembre de 2023 en dos ceremonias íntimas: una en Cape Cod (Massachusetts) y otra en Portugal, país natal de Alba. En un panel de la New York Comic Con 2023, Evans describió la experiencia con emoción: “Fue realmente genial… días maravillosos y hermosos”.

Convertirse en padre era un deseo que el actor venía manifestando desde hace varios años. En una entrevista con PEOPLE en 2022, cuando fue nombrado El hombre más sexy del mundo, Evans confesó: “Eso es exactamente lo que deseo: casarme, tener hijos y formar una familia”.

El actor también reflexionó sobre el legado que quería dejar más allá de la actuación: “Para muchos artistas, lo más importante no ha sido su obra, sino las relaciones, las familias que crearon y el amor que compartieron”.

Su anhelo de paternidad se reforzó en noviembre de 2024, durante la premiere de Red One, cuando fue consultado por Access Hollywood sobre si podría verse como un “papá superhéroe”, al estilo de su compañero Dwayne Johnson. Evans respondió con entusiasmo: “Eso espero, claro que sí. Ser papá es un título emocionante”.

Aunque la pareja ha preferido el silencio mediático, el nacimiento de Alma Grace ha sido recibido con cariño por sus seguidores, quienes llenaron las redes con mensajes de felicitación. Para muchos, la noticia simboliza un nuevo comienzo para Evans, quien tras una carrera marcada por el éxito y la fama mundial, parece haber encontrado su mayor papel fuera de la pantalla: el de padre y esposo.

A sus 44 años, Chris Evans comienza una etapa completamente distinta, centrada en su familia y en los valores que ha defendido desde siempre: la empatía, la privacidad y la autenticidad.

En palabras del propio actor, “lo más heroico que uno puede hacer es construir algo real, con amor y propósito”. Y con la llegada de Alma Grace, el “Capitán América” ha encontrado, sin duda, su más grande misión.