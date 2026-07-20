Chris Hemsworth revela su intenso entrenamiento para el rodaje de Extraction 3

El actor australiano volvió a captar la atención internacional al compartir la exigente preparación física que realiza antes de iniciar el rodaje de la nueva entrega de la exitosa franquicia de acción de Netflix .

Durante unas vacaciones familiares en Costa Rica, Chris Hemsworth aprovechó el entorno tropical para desarrollar una rutina de alto rendimiento, demostrando que es posible mantener un entrenamiento de nivel profesional con un equipo reducido y enfrentando las elevadas temperaturas características de la región.

Las imágenes difundidas en sus redes sociales rápidamente alcanzaron millones de reproducciones y generaron una amplia reacción entre sus seguidores, quienes destacaron el compromiso del actor con la preparación física que exige su personaje, Tyler Rake. En el video se observa a Hemsworth realizando ejercicios funcionales al aire libre, enfocados en mejorar la fuerza, la resistencia muscular, la capacidad cardiovascular y la agilidad, habilidades esenciales para afrontar las complejas escenas de combate que distinguen a la saga cinematográfica.

Antes de iniciar la sesión, el protagonista explicó el contexto de su entrenamiento mientras disfrutaba de unos días de descanso junto a su familia en territorio costarricense. “Hola, ¿cómo están? En este momento estoy en Costa Rica disfrutando de un pequeño descanso antes de comenzar Extraction 3 dentro de un par de semanas. Quería hacer un poco de ejercicio, así que preparé una rutina con el mínimo de equipo posible, que resultó ser bastante efectiva... especialmente con este calor infernal”.

La grabación estuvo acompañada por un breve mensaje en el que resumió la intensidad del desafío físico al que se sometió durante su estancia. “Una pequeña sesión de entrenamiento de Extraction 3 bajo el hermoso y abrasador calor de Costa Rica”. En el video predominan movimientos con el propio peso corporal, además del uso de bandas elásticas y mancuernas ligeras, recursos suficientes para completar un entrenamiento diseñado para mantener el nivel atlético que requiere la producción.

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La preparación física del actor resulta determinante para interpretar nuevamente a Tyler Rake, un mercenario reconocido por protagonizar secuencias de acción de alta exigencia. La franquicia se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de Netflix, gracias a sus intensas coreografías de combate y a los extensos planos secuencia que se han convertido en una de sus principales características.

La presencia de Chris Hemsworth en Costa Rica también despertó interés entre turistas y residentes. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que el actor ingresó al país el 4 de julio acompañado por su esposa, la actriz y modelo española Elsa Pataky, con quien comparte frecuentemente actividades relacionadas con el deporte, la naturaleza y el bienestar físico.

De acuerdo con los registros oficiales, ambos permanecieron una semana en territorio costarricense y abandonaron el país el 11 de julio. Durante esos días eligieron como destino las playas de Santa Teresa, en la provincia de Puntarenas, un lugar reconocido internacionalmente por sus condiciones para el surf, sus paisajes naturales y su ambiente relajado.

Diversos videos publicados por visitantes mostraron a la pareja disfrutando de caminatas junto al mar y compartiendo momentos de descanso lejos de los estudios de grabación. En varias ocasiones, el actor se detuvo para saludar a quienes lo reconocieron, acceder a fotografías y mantener breves conversaciones con admiradores que coincidieron con él durante sus recorridos por la playa.

La combinación entre descanso familiar y entrenamiento extremo refleja la disciplina con la que Hemsworth enfrenta cada nuevo proyecto cinematográfico. Su paso por Costa Rica no solo dejó postales de los paisajes del país centroamericano, sino también una demostración del intenso trabajo físico que antecede al inicio de Extraction 3, producción que buscará mantener el éxito alcanzado por las entregas anteriores y consolidar nuevamente a Tyler Rake como uno de los personajes más emblemáticos del cine de acción contemporáneo.