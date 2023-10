Los demonios de Matthew Perry y todas las veces que esquivó la muerte tras abusar de los opiodes

El mundo del espectáculo aún no se recupera de la trágica muerte del actor Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie de televisión “Friends”. Su muerte ha causado conmoción, pues, Matthew falleció con tan solo 54 años y su causa de muerte hasta el momento es desconocida. Lo que se sabe hasta ahora, es que fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles en una bañera de hidromasajes.

Aunque, se sabía que el actor llevaba años en una lucha constante contra el consumo de drogas que venían desgastando su salud. Incluso, en su autobiografía “Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing”, Matthew revela el duro proceso para manejar su descontrol frenético con los opioides y el número de intervenciones médicas a los que se sometió.

Según los informes, el actor llegó a gastar más de $9 millones de dólares en intentos por permanecer sobrio y visitó a Alcohólicos Anónimos en diversas ocasiones. También, asistió a rehabilitación en 15 oportunidades y por si fuera poco, se sometió a más de una docena de cirugías para salvar su vida.

El primer contacto con el peligro de muerte llegó en 2019 cuando su colon se rasgó debido al consumo excesivo de opioides. Durante esta crisis médica, Perry entró en coma durante dos semanas y, al despertar, descubrió que había sido unido a una bolsa de colostomía, la cual tuvo que utilizar durante nueve meses.

Luego de ese episodio, Matthew fue ingresado 14 veces al quirófano llegando a estar más de siete horas en cada cirugía. Además, su bolsa de colostomía solía romperse a menudo, lo que causó el cambio de la misma casi 50 veces.

“La próxima vez que pienses en tomar OxyContin, piensa que tendrás una bolsa de colostomía el resto de tu vida”, asegura Perry que le “recomendó” su doctor tras la traumática experiencia.

Este episodio marcó fuertemente su manera de vivir y el actor empezó a crear episodios frenéticos para recibir opioides incluso cuando estaba internado. En el 2021, Perry se alojaba en un centro de rehabilitación en Suiza y empezó a manipular al personal del lugar con el fin de conseguir Hidrocodona (un opioide derivado de la codeína) el cual convino con Propofol, causando que su corazón se detuviera. A pesar de que los médicos lograron reanimarlo con éxito luego de unos minutos, Perry sufrió una fractura de ocho costillas en el proceso, causándole la pérdida de un papel junto a Meryl Streep en la exitosa película de Netflix “Don’t Look Up”.

En su autobiografía, el actor expresa que la reanimación fue por más de 5 minutos y su corazón volvió a funcionar gracias a un médico que era fanatico de Chandler, el personaje que interpretaba Perry.

“Nada había latido. Me dijeron que un fornido suizo no quería que el tipo de Friends se muriera en su camilla y me hizo la reanimación cardiopulmonar durante los cinco minutos, golpeándome y dándome golpes en el pecho. Si no hubiera estado en Friends, ¿Habría parado a los tres minutos? ¿Me ha vuelto a salvar la vida Friends?”, dice una página del libro.

No menos importante, su última intervención quirúrgica fue un proceso dental que sufrió días antes de una reunión con el elenco de “Friends”. Matthew había reemplazado uno de sus dientes frontales previamente al evento, lo que causó que su manera de hablar se viera afectada, tanto así que muchos de sus fanáticos pensaron que se había presentado estando ebrio.

La muerte de Matthew sigue siendo objeto de investigación y hasta el momento todos sus compañeros y fans se han pronunciado con condolencias. Su papel en la serie dejó marcada a una generación que sin duda alguna no olvidará al carismático Chandler Bing.