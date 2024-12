Denzel Washington se bautiza y convierte en ministro

En un momento trascendental de su vida, Denzel Washington, ícono de Hollywood y ganador de dos premios Oscar, ha sido bautizado y autorizado para ministrar en la Iglesia de Dios Kelly Temple en Nueva York. A pocos días de cumplir 70 años, el aclamado actor dio un paso público en su fe, consolidando un compromiso espiritual que ha sido una constante en su trayectoria personal.

El evento, que tuvo lugar el pasado sábado, marcó un hito significativo en la vida del actor. Ante una congregación emocionada, Washington fue sumergido en las aguas bautismales por el obispo James Pullings Jr. y recibió la licencia para ejercer como ministro. La ceremonia estuvo llena de simbolismo y emoción, destacada por la presencia de su esposa, Pauletta Washington, quien le ha acompañado a lo largo de más de cuatro décadas de matrimonio.

Te puede interesar: Yailin La Más Viral desata nueva controversia con mensajes y tiradera a 'su ex' Anuel

Te puede interesar: Cazzu lanza 'La Cueva' y las redes sociales se le van en contra a Christian Nodal

“Estoy muy orgulloso de ti”, expresó Pauletta en un emotivo discurso desde la primera fila. “Eres el jefe de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora saben la diferencia porque les mostramos la diferencia”. Estas palabras resonaron profundamente entre los asistentes y arrancaron lágrimas de Washington, quien agradeció públicamente el apoyo incondicional de su familia.

El actor también dirigió unas palabras a la congregación, enfatizando el poder transformador de la fe: “Me tomó un tiempo, pero finalmente estoy aquí. Si Dios puede hacerlo por mí, no hay nada que Él no pueda hacer por ti; el cielo es literalmente el límite”, afirmó con fervor.

Washington, conocido por papeles memorables en películas como Training Day y Glory, ha sido abierto sobre su relación con la espiritualidad. En una reciente entrevista con Esquire, reflexionó sobre cómo su fe guía su vida y su carrera. “Cuando me ves, ves que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que mi Señor y Salvador me ha dado”, declaró. “No tengo miedo. No me importa lo que piensen los demás”.

El actor también abordó la tensión entre la religión y la cultura predominante en Hollywood. “No puedes ganar un Oscar hablando así”, afirmó. “No está de moda. No es sexy. Pero eso no significa que la gente de Hollywood no crea”. Washington cuestionó incluso la idea de un colectivo homogéneo llamado Hollywood, describiéndolo como una construcción vaga. “¿Qué significa Hollywood? Para mí, es una calle llamada Hollywood Boulevard. No es que todos nos reunamos en algún lugar y discutamos lo que creemos”.

El bautismo y la licencia ministerial no solo representan un momento culminante para Washington, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida. Con un historial de papeles que exploran la complejidad humana y moral, su transición al liderazgo espiritual podría influir en su carrera de maneras inesperadas.

En la Iglesia de Dios Kelly Temple, Washington no es solo una estrella; es ahora un hombre de fe comprometido con servir a los demás. Este capítulo simboliza una profunda conexión entre su vida pública y privada, un recordatorio de que incluso en el mundo brillante de Hollywood, la espiritualidad puede ocupar un lugar central.