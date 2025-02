¡Se disculpó! Karla Sofía Gascón sigue en el ojo del huracán por polémicos tuits racistas e islamófobos

En plena campaña rumbo a los premios de la Academia, la actriz española enfrenta una ola de críticas tras la difusión de sus comentarios en X, escritos entre 2020 y 2021.

Los mensajes fueron rescatados por la periodista Sarah Hagi y rápidamente se volvieron virales. En ellos, Gascón se refería al islam como un “foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente” y compartía una imagen de una mujer con burka negro acompañada de la frase: “Aunque ellas se visten así por gusto. QUÉ ASCO MÁS GRANDE DE HUMANIDAD”.

Otro de los mensajes resurgidos se refiere a George Floyd, el afroamericano asesinado por la policía en 2020, a quien describió como un “drogadicto” y un “sinvergüenza”. Además, en un tuit de 2021 criticó la diversidad racial en los Óscar, escribiendo: “No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M”.

Ante la creciente controversia, Gascón eliminó su cuenta en X y emitió un comunicado a través de Netflix en el que expresó su arrepentimiento: “Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este dolor y lo siento profundamente por aquellos a los que he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, afirmó.

Te puede interesar: ‘El Juego del Calamar 3’ revela su fecha de estreno, el desenlace más brutal está por llegar

Te puede interesar: 'Frankenstein' de Guillermo del Toro llega tras una espera de 50 años

En una entrevista con CNN en Español, la actriz negó haber cometido un delito y rechazó la posibilidad de retirarse de la contienda por el Óscar: “No voy a renunciar porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie”, declaró, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Las reacciones en la industria del cine no se hicieron esperar. Su compañera de reparto, Zoe Saldaña, expresó su desaprobación ante cualquier discurso de odio: “Es una situación triste. Mi experiencia en el rodaje fue de inclusión y equidad, y lamento que esta controversia pueda opacar el mensaje de la película”.

Mientras tanto, la polémica ha comenzado a reflejarse en las apuestas de los premios Óscar, donde Emilia Pérez ha perdido fuerza en la categoría de Mejor Película, ahora liderada por The Brutalist.

La controversia ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en redes sociales y el impacto de sus palabras en sus carreras. A medida que se acerca la gala de los Óscar, la incertidumbre crece respecto a si este escándalo minimizará las posibilidades de Gascón en la premiación.

Karla Sofía Gascón ha demostrado actitudes racistas, xenófobas, homofóbicas y gordofóbicas. Es inaceptable que alguien así sea reconocida en la industria del cine. no hay que normalizar estos comportamiento#StopAsianHate #RespectBTS #KarlaSofiaGasconIsOverParty pic.twitter.com/n2Ou1jD2p4 — ᶻᵃᵒʳʸ🦋 (@Joon_xui) January 31, 2025

a karla sofia gascon apagou o twitter mas não o facebook onde ela tem uma postagem praticamente dizendo que os latino-americanos tem que agradecer a colonização espanhola e o tom inteiro do texto é tratando o pessoal daqui como se fossem bichos subdesenvolvidos 💀 pic.twitter.com/uXxn16YeuT — sophia ❄️ (@snowflakecurse) February 1, 2025