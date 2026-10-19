Édgar Vivar se prepara para una cirugía de columna y deja listo su testamento

Édgar Vivar, recordado internacionalmente por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del 8, se alista para una intervención médica que lo obligará a interrumpir temporalmente sus actividades profesionales. A los 77 años, el actor mexicano explicó que deberá someterse a una rectificación de columna y que el proceso implicará varios meses de recuperación. También confirmó que dejó organizado su testamento y la administración de sus bienes antes de entrar al quirófano.

La operación está prevista para junio de 2027. Según explicó el intérprete, la desviación de su columna requiere un procedimiento correctivo y un periodo de reposo estimado en seis meses. Al describir el motivo, resumió: “Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”. La declaración fue recogida por el programa Viva la alegría.

Vivar había hablado de la necesidad de operarse en mayo de 2026. En ese momento señaló que la intervención buscaba evitar que el problema físico derivara en complicaciones mayores. Mientras llega la fecha programada, ha recurrido a medicamentos y tratamientos mediante estímulos eléctricos para manejar las molestias. Estas medidas le han permitido mantener parte de su rutina, aunque reconoció que ha reducido las salidas y que deberá apartarse temporalmente de los escenarios.

El periodo posterior a la cirugía supondrá, en sus palabras, una pausa involuntaria. No obstante, el actor expresó que espera recuperarse y regresar a sus compromisos laborales. La rehabilitación se extendería durante aproximadamente medio año, por lo que la intervención marcará una pausa significativa en sus actividades. No se han difundido otros detalles clínicos sobre el procedimiento ni un calendario específico para su eventual regreso, más allá del tiempo de recuperación que él mismo mencionó.

Además de hablar sobre su salud, el artista reveló que ya formalizó su testamento y dejó definidos aspectos relacionados con su patrimonio. La noticia llamó la atención debido a que decidió poner sus asuntos en orden antes de someterse a una cirugía que requiere una recuperación prolongada. Sin embargo, Vivar no presentó esa decisión como una señal de temor, sino como una forma de dejar resueltos sus asuntos personales y administrativos.

Al referirse a sus propiedades, explicó: “Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”. Sus palabras apuntan a que la administración de sus bienes quedó organizada antes de la intervención. No ofreció detalles sobre el contenido del testamento ni sobre las personas que podrían quedar a cargo de sus propiedades.

El actor también transmitió confianza en el médico que realizará la operación. “Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, afirmó al hablar con la prensa. Su declaración combina tranquilidad frente al equipo médico con el reconocimiento de que el resultado final no depende únicamente de su voluntad.

La trayectoria de Vivar quedó marcada por sus personajes del Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8, comedia reconocida en América Latina.

Por ahora, el dato confirmado es que Vivar prevé someterse a una rectificación de columnaen junio de 2027 y calcula que necesitará seis meses de reposo. Mientras se prepara, mantiene bajo control las molestias con los tratamientos mencionados y ha dejado organizados sus asuntos patrimoniales.