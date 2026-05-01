'El diablo viste a la moda 2': Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood

La industria del entretenimiento vivió un momento destacado el 30 de abril de 2026 con el reconocimiento a los actores, quienes recibieron sus estrellas en el icónico Paseo de la Fama.

La ceremonia, poco habitual por su carácter conjunto, se llevó a cabo en Hollywood, California, en un contexto marcado por la expectativa global ante el estreno de la secuela de una de las películas más influyentes del cine contemporáneo.

El homenaje se realizó a tan solo un día del lanzamiento de “El diablo viste a la moda 2”, continuación del exitoso filme de 2006 que consolidó a varios de sus protagonistas como referentes de la actuación. La entrega de estrellas no solo celebró las trayectorias individuales de ambos artistas, sino que también evidenció la vigencia de una historia que ha trascendido generaciones dentro del mundo del cine y la cultura pop.

El evento reunió a importantes figuras de Hollywood, entre ellas Meryl Streep, quien compartió pantalla con ambos homenajeados en la primera entrega de la franquicia. También asistieron nombres de alto perfil como Dwayne Johnson, Matt Damon, Robert Downey Jr. y John Krasinski, esposo de Blunt, consolidando la ceremonia como un punto de encuentro clave para la industria cinematográfica.

Con este reconocimiento, Tucci y Blunt se convierten en el tercer y cuarto integrante del elenco original de la saga en obtener una estrella en el Paseo de la Fama. Previamente, Anne Hathaway y la propia Streep ya habían sido distinguidas, lo que refuerza el impacto duradero de la producción en la historia del cine. Además, la conexión entre ambos homenajeados trasciende lo profesional, ya que Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana de la actriz.

Durante la ceremonia, Meryl Streep ofreció un discurso que captó la atención del público por su tono cercano y reflexivo. En sus palabras, destacó la personalidad y estilo de Tucci al afirmar que “Stanley posee una elegancia en su heterosexualidad, una heterosexualidad innegable, que resulta formidable”. A continuación, añadió: “No es que la heterosexualidad sea mejor que cualquier otra orientación sexual, sino que se trata simplemente de esa elegancia, una elegancia real, espontánea, natural, sin artificios”.

La actriz también describió a su colega como “urbano, astuto, divertido”, resaltando su capacidad interpretativa y su presencia en pantalla. En otro momento de su intervención, expresó: “Estoy enamorada de ti, como todo el mundo. Es imposible no amar a Stanley Tucci. Siempre encuentra algo verdadero y sorprendente en cada hombre que interpreta. Transforma el trabajo de actor de carácter en material de protagonista”, subrayando la versatilidad que ha caracterizado la carrera del actor.

Streep profundizó además en la trayectoria multifacética de Tucci, reconociendo su trabajo como director, guionista y figura vinculada al ámbito gastronómico. En ese contexto, afirmó: “No hay nadie en el mundo que haya hecho lo que él ha hecho, y es asombroso. Estoy impresionada. Te conozco desde hace más tiempo como amigo que como compañero de escena. Hemos pasado por momentos difíciles juntos y por grandes momentos, y te quiero profundamente”. Finalmente, concluyó con una declaración que reflejó la cercanía entre ambos: “He adorado trabajar con Stanley, lo he hecho a menudo, y estoy lista para hacerlo de nuevo cuando levantes tu elegante dedo meñique”.

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La ceremonia coincidió con la fase final de promoción de la esperada secuela, cuyo estreno en salas está previsto para el 1 de mayo. La nueva entrega retoma la historia de Miranda Priestly en un contexto marcado por la transformación del sector editorial, abordando el impacto del declive de los medios impresos tradicionales. Según la sinopsis oficial, la trama sigue a la influyente editora de Runway mientras enfrenta desafíos profesionales en un entorno cambiante y se encuentra con el personaje de Emily Blunt, ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel dentro de un conglomerado de lujo que controla recursos publicitarios clave.

Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de la franquicia como un referente del cine contemporáneo, al tiempo que celebra el legado de sus protagonistas en la industria global.