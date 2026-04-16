'El Señor de los Anillos': Jamie Dornan, de 50 Sombras, asumirá el legado de Aragorn en la nueva película

La franquicia de la Tierra Media vuelve a tomar impulso con un anuncio que ha sacudido a los seguidores de la saga.

Jamie Dornan encabezará el reparto de la nueva película de The Hunt for Gollum, interpretando a uno de los personajes más emblemáticos del universo creado por J. R. R. Tolkien. La confirmación oficial llegó por parte de Warner Bros., que apuesta por revitalizar la saga con una historia situada en un momento clave entre dos de sus trilogías más reconocidas.

El actor, recordado por su papel en Fifty Shades of Grey, se pondrá en la piel de Aragorn, conocido también como ‘Trancos’, una figura central en la narrativa de la Tierra Media. Este personaje, heredero al trono de Gondor, fue previamente interpretado por Viggo Mortensen en la trilogía dirigida por Peter Jackson, lo que convierte la elección de Dornan en una de las decisiones más comentadas del nuevo proyecto cinematográfico.

La dirección estará a cargo de Andy Serkis, quien además retomará su icónico papel como Gollum. Su doble rol frente y detrás de cámaras refuerza la continuidad con las producciones anteriores y genera altas expectativas entre los fanáticos. La producción contará también con la participación de Peter Jackson, figura clave en el éxito global de la saga original.

El elenco confirmado combina nuevas incorporaciones con rostros ya conocidos por el público. Entre los regresos más destacados se encuentran Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace como Thranduil. A ellos se suma la participación de Kate Winslet, quien interpretará a un personaje completamente nuevo llamado Marigol, ampliando así el universo narrativo de la saga.

En cuanto a las nuevas caras, Leo Woodall dará vida a Halvard, un montaraz del norte perteneciente a los Dúnedain. Su personaje acompañará a Aragorn en una misión que promete ser determinante para el desarrollo de los acontecimientos posteriores: la búsqueda de Gollum.

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La historia de The Lord of the Rings se expande con esta nueva entrega, que se sitúa cronológicamente entre los eventos de The Hobbit y la trilogía principal. En este punto de la narrativa, Aragorn y Gandalf emprenden una peligrosa misión para localizar a Gollum, con el objetivo de obtener información crucial sobre el anillo que posee Bilbo Bolsón. Este objeto, conocido como el “anillo único”, está directamente vinculado al poder de Sauron y representa una amenaza latente para toda la Tierra Media.

Aunque esta línea argumental fue apenas esbozada en The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, los libros de Tolkien desarrollan con mayor profundidad estos acontecimientos, estableciendo las bases de lo que posteriormente se conocería como la Guerra del Anillo. La nueva película busca precisamente explorar ese vacío narrativo, ofreciendo una perspectiva más amplia y detallada de los eventos previos al conflicto principal.

Además de este proyecto, Warner Bros. Continúa trabajando en la expansión del universo cinematográfico de Tolkien. Entre los desarrollos en curso se encuentra una segunda película con el título provisional de The Shadow of the Past, que contará con la participación del reconocido presentador y escritor Stephen Colbert en el guion, junto a colaboradores habituales de la saga.

El estreno de The Hunt for Gollum está previsto para diciembre de 2027, una fecha que ya genera expectativa en la industria y entre millones de seguidores en todo el mundo. Con un reparto sólido, una historia que conecta directamente con el núcleo de la saga y el respaldo de nombres clave en su producción, la película se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de los próximos años dentro del cine de fantasía.