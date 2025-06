Escena icónica de 'Sé lo que hicieron el verano pasado' fue idea de un niño

Pero lo que nadie imaginaba es que una de sus escenas más memorables no fue ideada por el guionista ni por el director, sino por un niño desconocido.

La escena en cuestión, grabada a fuego en la memoria colectiva, muestra a Jennifer Love Hewitt, en su papel de Julie James, gritando al cielo en plena calle: “¿Qué están esperando?”. Su intensidad, dramatismo y carga emocional la convirtieron en un símbolo del terror noventero, reproducida y parodiada incontables veces en redes, Halloween y hasta convenciones de cine.

Lo sorprendente es que ese momento no estaba en el guion original y no fue obra del director Jim Gillespie, ni del guionista Kevin Williamson (el mismo de Scream), sino de un pequeño fan que ganó un concurso para participar en el rodaje. Su historia permaneció en las sombras por más de una década, hasta que Jennifer Love Hewitt la reveló en 2008 en una entrevista con Us Weekly.

“No tengo idea de qué fue de él, pero decía: ‘Quiero que ella se quede parada en la calle, se dé vuelta y grite simplemente: ¿Qué están esperando?’”, relató la actriz, destacando que en un principio pensó que era una broma. “Me pregunté si me estaba tomando el pelo”, confesó. Pero pronto cambió de opinión: “Fue una idea brillante”.

La secuencia ocurre tras una de las escenas más tensas del filme. Julie escucha un ruido en su auto, abre el maletero y descubre el cadáver de un hombre cubierto de cangrejos. Aterrada, corre a buscar a sus amigos Barry (Ryan Phillippe) y Helen (Sarah Michelle Gellar), pero cuando regresan, el cuerpo ya no está. Es entonces cuando Julie, desbordada por la paranoia y el miedo, se detiene en plena calle, gira sobre sí misma y grita con desesperación.

Ese grito, ahora legendario, fue dirigido por un niño cuyo nombre sigue siendo desconocido, pero cuya contribución marcó un antes y un después en la película. Tal como señaló el medio Collider, esta escena es “uno de los momentos más reconocibles del cine de género de esa década”, y su origen tan inusual la hace aún más fascinante.

Dirigida por Jim Gillespie y basada libremente en la novela homónima de Lois Duncan, la cinta fue lanzada en pleno auge del slasher, recaudando 72 millones de dólares y generando dos secuelas. Aunque la historia de adolescentes acosados por una figura que conoce su oscuro secreto no era nueva, Sé lo que hicieron el verano pasado se convirtió en un referente gracias a sus actuaciones, ambientación… y esa escena en particular.

Incluso hoy, décadas después del estreno, Jennifer Love Hewitt sigue recibiendo muestras de cariño, y de humor, por parte de los fans que no pueden olvidar ese grito icónico.

“Hay veces que me sucede, que estoy con amigos en distintos barrios y alguien que tomó de más, se me acerca y grita esa frase ‘¿Qué estás esperando?’, que dije en la película, y yo pienso: ‘No es hacia vos amigo. Seguí caminando. Seguí caminando’. Es realmente gracioso, ¡me hace reír!”, relató Hewitt a Us Magazine.

Que una escena tan poderosa haya salido de la mente de un niño demuestra que la creatividad no tiene edad ni reglas. Mientras el cine de terror sigue evolucionando, momentos como este nos recuerdan que muchas veces, lo más inolvidable surge de lo inesperado.

Ese joven director improvisado, cuyo nombre jamás trascendió, dejó una huella imborrable en la historia del cine con una idea tan simple como efectiva. Y quizás, sin saberlo, escribió uno de los capítulos más legendarios del terror noventero.