Las estrellas que casi protagonizan Star Wars y por qué fueron rechazados

La saga Star Wars no solo transformó la historia del cine, también cambió para siempre la vida de quienes participaron en ella. Pero lo que muy pocos saben es que algunos de los nombres más grandes de Hollywood estuvieron a un paso de ingresar al universo galáctico y lo dejaron pasar. Por desinterés, falta de preparación o simples diferencias creativas, figuras como Leonardo DiCaprio, Al Pacino y hasta Michael Jackson estuvieron cerca de convertirse en leyendas Jedi. Estas son sus historias.

Leonardo DiCaprio, el Anakin que nunca fue

A finales de los años 90, Leonardo DiCaprio era el actor más codiciado del momento tras el fenómeno mundial de Titanic (1997). Justo entonces, George Lucas pensó en él para encarnar a Anakin Skywalker en El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005).

En una entrevista con Shortlist en 2014, DiCaprio explicó por qué decidió rechazar el papel del joven Jedi. “No me sentía listo para dar ese paso”, confesó.

Aunque no lo detalló, se presume que el actor evitó comprometerse con una franquicia tan demandante para mantener su libertad artística en proyectos más variados. Años después, Hayden Christensen ocuparía ese lugar y quedaría inmortalizado como Darth Vader en formación.

Paul Walker, el Jedi frustrado

El querido actor de Rápido y Furioso, Paul Walker, también estuvo en carrera para interpretar a Anakin. En una entrevista con Teen Movieline en el año 2000, reveló su decepción por no haber obtenido el papel: “Estaba realmente decepcionado de no conseguir el papel de Anakin”.

Walker incluso mencionó que sentía que Josh Jackson, otro actor que sonaba para el rol, podía quitarle la oportunidad: “Parte de mí pensaba… ‘espero que no lo consiga’, aunque si lo lograra, estaría feliz por él”. Aunque nunca se concretó su participación, el actor dejó en claro que haber sido parte de Star Wars habría sido uno de sus mayores sueños.

Michael Jackson, el Jar Jar Binks que George Lucas rechazó

Uno de los casos más insólitos fue el de Michael Jackson. Sí, el Rey del Pop quiso ser parte del universo de Star Wars, y nada menos que interpretando al personaje más controvertido de la saga: Jar Jar Binks.

Ahmed Best, quien finalmente dio vida al personaje a través de captura de movimiento, contó la historia en una entrevista con Vice en 2015. Todo ocurrió en un concierto de Jackson al que George Lucas asistió junto a Best. Allí, Lucas presentó al actor como “Jar Jar” ante el propio Jackson, lo que generó una situación extraña.

Según Best, Jackson quería interpretar a Jar Jar usando maquillaje prostético, mientras que Lucas tenía una visión más innovadora, apostando por CGI. El director temía que la presencia de Michael eclipsara la película: “Mi suposición era que Michael Jackson habría eclipsado la película, y creo que George no quería eso”, explicó Best.

Sylvester Stallone, Han Solo no era su tipo

En 1977, cuando Una nueva esperanza estaba en desarrollo, Sylvester Stallone ya era conocido por su papel en Rocky. Sin embargo, quiso probar suerte en una galaxia muy, muy lejana.

En una entrevista con Ain’t It Cool News en 2010, Stallone reveló que audicionó para el papel de Han Solo… pero no tuvo suerte: “Obviamente no soy el tipo indicado para el papel”, comentó.“No quedaría bien con la fibra spandex y una pistola láser”, agregó con humor.

Según relató, George Lucas ni siquiera lo miró durante la prueba, y él mismo entendió que su perfil no encajaba con el pícaro contrabandista que finalmente interpretó Harrison Ford.

Al Pacino, un Han Solo que no entendió la misión

Otra estrella que pudo haber sido Han Solo fue nada menos que Al Pacino. En el apogeo de su carrera tras El Padrino, fue tentado para interpretar al personaje. En una entrevista con The London Evening Standard en 2013, Pacino confesó: “No entendí el guion”, y por eso lo rechazó. En 2014, durante el Festival de Cine de Toronto, lo explicó con más detalle a MTV: “Estaba tan acostumbrado a ser el actor de El Padrino que las ofertas llegaban sin importar si encajaba o no”.

Con su estilo intenso y teatral, es difícil imaginar a Pacino disparando en el Halcón Milenario, pero habría sido sin duda una versión muy diferente del icónico personaje.

Burt Reynolds, un rechazo que lamentó toda la vida

Entre los nombres que George Lucas consideró para Han Solo también estaba Burt Reynolds. En su momento, el actor decidió no aceptar el rol porque no le interesaba ese tipo de papel.

Sin embargo, con los años, se arrepintió. En una entrevista con Business Insider, confesó: “Ahora me arrepiento de no haber sido Han Solo. No quería hacer ese tipo de papel en esa época. Ojalá lo hubiera hecho”. Como muchos otros, Reynolds no podía imaginar el impacto que Star Wars tendría en el cine y en la cultura popular.