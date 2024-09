Exestrella de Dancing With The Stars habla de su sexualidad después de decirle a su esposo que no era 'heterosexual'

En una reciente entrevista en el podcast Jamie Kern Lima Show, la ex estrella de Dancing With the Stars, Julianne Hough, ofreció una actualización sobre su viaje personal y su perspectiva sobre el amor y la identidad. Hough compartió una visión profunda y reflexiva sobre su sexualidad, casi cinco años después de que revelara a su entonces esposo, Brooks Laich, que no se identificaba como heterosexual.

“Salir del armario es una de las cosas más vulnerables y empoderadoras que puedes hacer. Creo que para mí, fue muy parecido a que no se trata de ser heterosexual, gay, bisexual o queer. Creo que simplemente estoy aprendiendo lo que es el amor y que amo a la gente y no sé qué me atrae, pero te elijo a ti”, dijo Hough en el episodio del 27 de agosto.

Te puede interesar: Mexicano que denunció haber sido preso en Catar por ser gay hace llamado por la "dignidad"

Te puede interesar: Joaquin Phoenix desata polémica tras abandonar película gay días antes del rodaje ¿Se acobardó?

La actriz, de 36 años, explicó cómo su percepción del amor ha evolucionado. Mencionó que empezó a ver a las personas y a ver sus corazones y su belleza: “Me decía: guau, amo a las personas y no sé si es una atracción sexual o una atracción ‘por esto’, pero simplemente estoy viendo a las personas. Y esa también fue una revelación muy hermosa”.

Hough habló por primera vez sobre su sexualidad en 2019, durante una entrevista con Women's Health, donde recordó haberle dicho a Laich: “Sabes que no soy heterosexual, ¿verdad?” Él, sorprendido, respondió: “Lo siento, ¿qué?” A lo que Hough respondió: “No lo siento, pero elijo estar contigo”.

A pesar de su separación en 2022, tras casi cinco años de matrimonio, Hough considera que su relación con Laich fue fundamental para su desarrollo personal y que lo que necesitaba en ese momento era reconectarse con su yo de diez años ¿Y qué necesitaba a los diez años? “Realmente necesitaba seguridad y casi una figura paterna que viniera y fuera esa fuerza estabilizadora. Y creo que gran parte de nuestra dinámica era ese sentimiento de niña pequeña y esa estabilidad”, puntualizó.

Hough también destacó el impacto positivo que su matrimonio tuvo en su vida. Aclaró que son personas muy importantes y especiales en la vida del otro y compartimos una etapa muy intensa juntos: “Sé que también le aporté muchas cosas a su vida que él también compartió conmigo, por lo que definitivamente hemos sentido un respeto y un amor mutuos y un período de crecimiento para los dos”, concluyó.