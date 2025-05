¡Lamentable! Fallece actor de Betty La Fea

La televisión y el teatro colombiano se visten de luto. En la noche del martes 27 de mayo, a las 11:11 p.m., falleció el actor, director y libretista Kepa Amuchástegui, una de las figuras más icónicas de la dramaturgia nacional. A los 84 años, el artista perdió la batalla contra un cáncer que afectó gravemente su vejiga y uno de sus riñones.

“Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona”, informó su equipo a través de sus redes sociales en la mañana del 28 de mayo. La velación será en la Sala de Velaciones La Candelaria, un espacio que seguramente congregará a colegas, admiradores y familiares para rendirle tributo a una vida consagrada al arte.

Aunque su carrera abarca más de medio siglo, muchos lo recuerdan especialmente por su papel de Roberto Mendoza en la legendaria telenovela Yo soy Betty, la fea. Con esa interpretación, Kepa no solo se ganó el cariño del público, sino que también se convirtió en parte del ADN cultural de Colombia.

Pero su legado va mucho más allá de una sola producción. Participó en una larga lista de series y novelas memorables como Los pecados de Inés de Hinojosa, La Pola, La ley del corazón, Garzón, Un ángel llamado Azul y La nieta elegida. Cada aparición suya llevaba la huella de un profesional meticuloso, sensible y profundamente comprometido con su oficio.

El pasado mes de abril, Amuchástegui habló abiertamente sobre su diagnóstico. Con la sinceridad que siempre lo caracterizó, relató el difícil proceso que enfrentaba: “Yo venía sangrando en la orina desde hacía ya un tiempo cuando me llamó un nefrólogo para ponerme una cita. En ella me dijo que, analizando los exámenes míos, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”.

Tras una intervención quirúrgica realizada en diciembre, los médicos confirmaron que se trataba de un tumor maligno. Su cuerpo, debilitado, no volvió a ser el mismo: “Quedé en un estado de debilidad total y la recuperación ha sido muy lenta”, expresó en su momento.

Frente a la imposibilidad de seguir trabajando, Kepa hizo un llamado sincero a sus seguidores: “No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda”.

En un testimonio conmovedor, dejó clara su conexión vital con el arte: “Pensé que prefería morir sobre un escenario que ha sido lo mío toda la vida, que en una cama cualquiera”.

Nacido en 1941, Kepa Amuchástegui inició estudios de arquitectura en la Universidad de los Andes, pero su verdadera vocación lo llevó hasta Francia, donde se formó como actor. Su debut en televisión se dio en 1983 con La pezuña del diablo, después de años sobre las tablas del teatro nacional.

En retrospectiva, recordaba con ironía sus primeros rechazos a la televisión: “Ya me habían tratado de seducir de muchas maneras para que entrara a la televisión, ofreciéndome todo tipo de personajes muy importantes, de reyes, de generales españoles, y yo siempre me negaba porque consideraba a la televisión un medio elemental y muy comercial”.

Sus compañeros de escena han manifestado su dolor con palabras llenas de admiración y cariño. Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza en Betty, la fea, escribió: “Querido Kepa… un adiós hasta la eternidad. Todo lo que aprendí de ti me lo quedo en el corazón”.

Por su parte, Natalia Ramírez, inolvidable como Marcela Valencia, se despidió así: “Tengo tantos bellos recuerdos, sé que nos quedaron tantas cosas por hacer, mi Kepa. Te voy a extrañar mucho (…) Donde estés, sé que estás mejor que aquí. Gracias por tanto como artista, como amigo, como caballero, pero sobre todo como ser humano”.