El Festival de Cannes sube el telón sacudido por una tormenta de acusaciones de abuso sexual

El 77º Festival de Cannes sube el telón este martes en un clima de efervescencia, con una nueva oleada de movilizaciones contra la violencia sexual en el cine francés y el desembarco de una multitud de estrellas de Hollywood.

La más importante cita del cine mundial arranca a las 19:15 con una comedia del cineasta francés Quentin Dupieux y un homenaje a la estrella estadounidense Meryl Streep, de 74 años y que hace más de tres décadas que no pisa la alfombra roja de Cannes. La lista de celebridades en esta edición es larga, en particular de esa generación de cineastas y actores que renovó Hollywood a partir de los 70.

George Lucas, con 80 años, será homenajeado también en una gala especial, Francis Ford Coppola, con 85, compite por su tercera Palma con "Megalópolis" y Paul Schrader, de 77, autor de "American Gigolo", regresa a la Croisette con Richard Gere. Pero, en el arranque del festival, los que atraen la atención pública serán una actriz francesa que acusa a dos directores de haberla violado en su adolescencia, decenas de mujeres anónimas que denuncian abusos y un director iraní que acaba de huir de su país.

"¿Quién nos escucha?"

"¿Quién nos escucha realmente?" se preguntaron este martes un centenar de personalidades, entre ellas numerosas actrices, en un llamado público difundido en la prensa francesa. El manifiesto pide una ley integral contra la violencia sexual en el mundo del espectáculo, y fue publicada por el diario Le Monde.

Entre las firmantes figuran Isabelle Adjani, Juliette Binoche y las escritoras Leila Slimani y Christine Angot. Y también Judith Godrèche, la nueva Juana de Arco del movimiento #MeToo en Francia, una actriz de ahora 52 años que irrumpió en el cine en su adolescencia, principalmente de la mano de dos directores, Jacques Doillon y Benoît Jacquot, a los que ahora acusa de violación.

Godrèche sacudió al cine francés con sus acusaciones, ya que considera que toda la profesión ha mantenido una ley de silencio sobre el tema. La actriz presentará en Cannes un cortometraje rodado a partir de los testimonios que recibió de más de un millar de personas en el último año. "En realidad somos centenares de miles" las víctimas de esos abusos supuestamente indiscriminados, asegura el manifiesto de las personalidades publicado este martes.

Cannes está acostumbrado a ser una caja de resonancia de reivindicaciones sociales, pero este movimiento apunta al corazón mismo del funcionamiento del séptimo arte en Francia. "Raramente un festival se habrá visto precedido de tantos rumores y de tanta cólera", asegura un editorial del diario de izquierdas Libération.

Por el momento, nueve mujeres testificaron de forma anónima en un reportaje de la revista Elle que acusa directamente al productor francés Alain Sarde, de 72 años.

Sarde habría abusado supuestamente de su posición de poder para agredir y violar a jóvenes aspirantes, durante décadas, según Elle. La abogada del productor rechaza rotundamente las acusaciones. "Hemos decidido hacer un festival sin polémica, y no la hay", declaró el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, a la prensa.

El caso Rasoulof

La tormenta mediática en Cannes no acaba ahí. De las 22 películas en liza por la Palma de Oro, junto a nombres como Coppola, Schrader, David Cronenberg o Yorgos Lanthimos, está el director iraní Mohammad Rasoulof, con "The seeds of the sacred fig".

Rasoulof huyó de Irán a través de la frontera turca, tras ser condenado a cinco años de cárcel en firme y a ser azotado por "colusión contra la seguridad nacional". Rasoulof reveló en un comunicado este martes que se encuentra en un lugar secreto en Europa, tras una huida "agotadora", y mantuvo en el aire la posibilidad de que pueda acudir a Cannes.

"La comunidad cinematográfica mundial debe garantizar un apoyo claro a los realizadores" que sufren persecución, pidió en el comunicado este director ya premiado en Cannes. Si el festival pone la tensión y las reclamaciones, incluida una amenaza de huelga de un grupo de trabajadores, Hollywood pone el glamur.

George Miller presentará "Furiosa", un nuevo episodio de su saga "Mad Max", Kevin Costner estrenará su último wéstern, "Horizon", y Demi Moore protagonizará una película de horror en concurso, "The substance".

Del lado latinoamericano, una sola voz, la del brasileño Karim Ainouz, con "Motel Destino", está en liza por la Palma de Oro. Y en competiciones menores, figuran el español Jonás Trueba o toda una nueva generación de nuevos talentos, como el argentino Federico Luis y su película "Simón de la Montaña".