Florinda Meza | Prima de la actriz aclara polémica sobre por qué le gritaba a Chespirito

La cantante y actriz Alejandra Ávalos rompió el silencio sobre uno de los comentarios más recurrentes en torno a Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños .

En entrevista con el programa Sale el Sol, la también prima segunda de Meza reveló que las supuestas discusiones que algunos percibían entre la pareja no eran peleas, sino una consecuencia directa de los problemas auditivos que padeció el comediante en sus últimos años: “No era maltrato, era necesidad”, puntualizó Alejandra Ávalos.

Según la artista, Gómez Bolaños ya no escuchaba bien y, aunque utilizaba un aparato auditivo, a menudo prefería quitárselo debido a que le resultaba molesto por el ruido ambiental. Esa situación obligaba a Florinda a alzar la voz o incluso exagerar sus gestos para asegurarse de que él comprendiera lo que se le decía.

Ávalos explicó que esta dinámica era especialmente visible durante los encuentros con la prensa: “Roberto Gómez ya no escuchaba, y cuando iban al chacaleo, Florinda a veces no repetía la pregunta, pero sí contestaba lo que él no escuchaba. No era que le hablara feo, era que tenía que hablar fuerte para que él entendiera”, detalló la intérprete de Tu hombre y yo niña.

La cantante agregó que el uso del aparato auditivo no siempre era posible para Chespirito: “Tenía que usar un aparato para escuchar, a veces no lo llevaba porque le incomodaba, porque la gente que lo usa escucha mucho ruido, más la música. Cuando lo entrevistaban Florinda le repetía gritando la pregunta y sí, a veces contestaba lo que él no escuchaba. No, pero es que le hablaba muy feo. Pero no sabe las circunstancias”.

Para Alejandra Ávalos, lo que algunos interpretaron como regaños era, en realidad, una expresión de cuidado: “¿Cómo le hablas a una persona que tiene fallas en su audición? Pues le hablas duro, fuerte. Le gesticulas para que te lea la boca. O sea, haces cosas extraordinarias para que esa persona entienda de qué estás hablando. Entonces, eso también era una cuestión que lo vivieron”, señaló.

Además, aseguró que Florinda fue “el último y gran amor” de Chespirito, con más de 40 años de relación y acompañándolo incluso en los momentos más complicados de su salud: “Yo lo viví. En las reuniones de la familia, en las Navidades, era ‘Roberto, ¿quieres esto? Roberto, ¿qué necesitas?’. Era su Robert, su amor”.

Con estas declaraciones, Ávalos busca poner fin a las críticas que han acompañado la memoria de Florinda Meza, subrayando que lo que para algunos parecían regaños, en realidad eran actos de comunicación y cariño entre dos personas que se amaban profundamente.