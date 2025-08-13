Rata gigante, de 56 cm, pone alerta a Inglaterra por riesgo de plaga urbana

En Normanby, North Yorkshire, se ha registrado un hallazgo que encendió las alarmas sanitarias.

Una rata parda de 56 centímetros, del hocico a la cola, fue capturada dentro de una vivienda, desatando inquietud entre la comunidad y las autoridades locales.

El descubrimiento ocurrió a finales de julio y estuvo a cargo de un operario de control de plagas. La imagen del enorme roedor, resguardado en una bolsa de plástico, fue compartida el 28 de julio por los concejales David Taylor y Stephen Martin, quienes advirtieron: “Es casi del tamaño de un gato chico. Y no es un caso aislado”.

Ambos funcionarios han alertado que ejemplares de estas dimensiones han sido avistados en callejones, contenedores de basura, zonas de vegetación urbana e incluso dentro de hogares, lo que refuerza la hipótesis de un problema generalizado. “El problema va a empeorar si se sigue ignorando. Necesitamos acción, no solo consejos”, enfatizaron, solicitando al Consejo de Redcar and Cleveland un plan integral de control de roedores.

Los concejales han pedido la colaboración entre el gobierno local, los servicios sanitarios, empresas de agua, promotoras inmobiliarias, asociaciones de vivienda y residentes. Actualmente, el servicio municipal de control de plagas solo cubre propiedades públicas, mientras que a los dueños de viviendas privadas se les ofrece únicamente asesoramiento, una medida que la comunidad considera insuficiente.

Un portavoz del ayuntamiento explicó que se trabaja junto a entidades como Beyond Housing y Northumbrian Water, además de brindar guías preventivas a través de su portal web. Sin embargo, Taylor y Martin insisten en que la respuesta actual no está a la altura de la magnitud del problema.

Expertos en control de plagas indican que la Rattus norvegicus, común en entornos urbanos británicos, puede medir entre 28 y 56 cm, incluyendo la cola. El ejemplar capturado en Normanby podría ser uno de los más grandes registrados en el Reino Unido, superando incluso el récord de 53 cm hallado en Bournemouth en 2018.

El incremento de esta población se asocia a contenedores de basura desbordados, restos de comida provenientes de locales de comida rápida y terrenos públicos con maleza, que ofrecen refugio y alimento a los roedores. Según datos científicos, las ratas pardas alcanzan la madurez sexual a los tres meses y pueden tener hasta cinco camadas anuales de 12 crías cada una, lo que favorece un crecimiento poblacional explosivo si no se implementan medidas de control inmediatas.

Más allá del impacto visual, la presencia de roedores de gran tamaño representa un riesgo sanitario significativo. Estas ratas son portadoras de enfermedades como leptospirosis, hantavirus, fiebre Q y criptosporidiosis, y se las ha vinculado históricamente con brotes de peste bubónica a través de sus pulgas.

La preocupación de los vecinos es palpable. “Cada día sin intervención es un día más de riesgo para la comunidad”, advirtió uno de los concejales. Mientras tanto, la presión social y política para implementar un plan de erradicación sigue en aumento, en un contexto donde el tiempo podría jugar a favor de la plaga y en contra de la salud pública.