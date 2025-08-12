Maluma frena su concierto para reprender a fan que llevó a un bebé

Lo que parecía una noche de fiesta y reguetón en la Ciudad de México se convirtió en un momento de debate sobre la responsabilidad parental.

Maluma detuvo su show del Pretty + Dirty World Tour para dirigirse a una mujer que asistió con un bebé de apenas un año y sin protección auditiva.

El cantante colombiano, padre de la pequeña Paris, no ocultó su molestia al ver a la fan acercarse al escenario con el menor en brazos.

“No lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí”, pidió primero, antes de cuestionar: “Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put@ mierd@, el sonido está durísimo?”.

Maluma, visiblemente preocupado por la salud del pequeño, añadió: “La próxima vez protéjalo los oídos. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo cariño y todo respeto ya que yo soy papá. Yo a Paris nunca la hubiera traído de un año a un concierto”.

Las palabras del intérprete de Felices los cuatro generaron ovaciones entre el público, pero también encendieron un debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su postura protectora, otros lo criticaron por “humillar” a una seguidora que pagó su boleto.

El artista fue más allá y calificó la situación como un error grave: “Me da pesar. Es un acto de irresponsabilidad de usted”, expresó, reprochando además que la madre “meciera al niño como si fuera un juguete”.

La ciencia respalda su preocupación. La pediatra Sophie J. Balk, en el portal Healthy Children, advierte que “el ruido fuerte puede dañar la audición de un niño”, incluyendo fuegos artificiales, conciertos y eventos deportivos. Johns Hopkins Medicine precisa que una conversación normal alcanza unos 60 decibeles, pero la exposición frecuente a más de 85 decibeles, como sucede en un concierto, puede provocar pérdida auditiva.

El video del momento se volvió viral en TikTok e Instagram, acumulando millones de reproducciones y generando miles de comentarios divididos.

Tras la pausa, Maluma continuó el espectáculo y recordó que su gira por México seguirá con presentaciones en Monterrey (13 de agosto) y Guadalajara (15 y 16 de agosto), antes de cerrar su recorrido internacional.

Además de su faceta como cantante y compositor, Maluma ha incursionado con éxito en el mundo de la moda y los negocios, consolidándose como un ícono de estilo a nivel internacional. Ha colaborado con reconocidas marcas de lujo como Versace y Balmain, y en 2022 lanzó su propia línea de ropa y accesorios llamada “Royalty by Maluma”. Asimismo, ha demostrado interés por el cine, debutando en Hollywood junto a Jennifer Lopez en la película Marry Me, lo que evidencia su versatilidad artística y su capacidad para expandir su marca personal más allá de la música.