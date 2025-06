Florinda Meza rompe el silencio y desmiente la bioserie de Chespirito: “No es su historia, es un cuento para vender”

Aunque ha sido aclamada por los fanáticos del comediante, no ha recibido la aprobación de una figura clave en su vida: Florinda Meza. La viuda del genio del humor ha alzado la voz nuevamente para denunciar lo que, según ella, es una “romantización falsa” de la trayectoria de su esposo.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 500 mil seguidores, Florinda Meza compartió imágenes íntimas y personales de diferentes momentos de la vida de Chespirito. Acompañó el material con duras críticas a la producción, advirtiendo al público sobre su contenido: “Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al ‘Chapulín Colorado’ y al ‘Chavo del Ocho’. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo”, afirmó tajantemente.

La actriz fue más allá y señaló que Sin querer queriendo no es una biografía auténtica, sino un producto de ficción disfrazado de relato verídico: “La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood, pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía”, expresó.

Florinda Meza dejó en claro que considera inaceptable que la figura de Chespirito se distorsione en nombre del entretenimiento: “A este genio le gustaría que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender”, advirtió.

Cabe destacar que la actriz no autorizó el uso de su imagen para esta serie. Por ello, en la narrativa de la producción, su personaje ha sido renombrado como “Margarita Ruiz”. Una decisión que no solo evita implicaciones legales, sino que también resalta la tensión existente entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y su viuda.

En medio de la controversia, Meza optó por restringir los comentarios en su publicación de Instagram, una medida para limitar los ataques directos. Sin embargo, la discusión continúa viva en redes como X y Facebook, donde las opiniones se encuentran divididas: mientras algunos usuarios defienden la versión oficial de la serie, otros respaldan la perspectiva de quien compartió décadas junto a Chespirito.

Te puede interesar: Monogamia hasta la muerte: Las 10 especies más fieles del reino animal

Te puede interesar: El hilo dental que detecta su estrés: así funciona el revolucionario sensor

El debate no solo gira en torno a la serie. También ha revivido tensiones históricas del universo de El Chavo del 8. Un ejemplo es la ruptura entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, quienes durante años fueron amigas cercanas. La distancia se hizo evidente, pero la razón no se conoció hasta que De las Nieves lo reveló en una entrevista con Yordi Rosado: “Fue un gesto de Florinda en el aeropuerto lo que me hizo ver que no era sincera. Después de eso, decidí no volverle a hablar”, comentó.

Antes de ese episodio, ambas actrices compartían actividades personales como salir de compras, lo que hace más evidente la profundidad de la ruptura.

Mientras Sin querer queriendo sigue sumando espectadores y generando conversación, la versión oficial del legado de Chespirito se encuentra en disputa. Para Florinda Meza, el verdadero homenaje al creador del Chavo y el Chapulín no se encuentra en los libretos ficcionados ni en las cámaras, sino en el respeto a su memoria y a la verdad: “Roberto merece ser recordado por lo que realmente fue, no por una historia maquillada que lo convierte en un personaje más de televisión”, concluyó.