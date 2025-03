Los ganadores de los Premios Oscar más jóvenes de la historia y el récord que nadie rompió este año

En la categoría de Mejor Actor, el ganador fue Adrien Brody, quien reafirma su lugar en la historia al convertirse en el actor más joven en obtener la estatuilla, habiéndola ganado a los 29 años y 343 días por El pianista en 2003, de acuerdo con información de Billboard.

Timothée Chalamet, nominado por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, llegó a la gala a sus 29 años y 65 días y tenía la posibilidad de romper ese récord histórico. Sin embargo, a pesar de su destacada actuación y la intensa expectación que generó su preparación, la estatuilla se inclinó a favor de Brody, dejando a Chalamet a las puertas de la historia en esta edición.

Te puede interesar: Arnold Schwarzenegger revela que solo hay un hombre 'más loco que él' en Hollywood

Te puede interesar: ¡Impactante! Bus con fans de Shakira sufrió aparatoso accidente tránsito

La contienda en esta categoría evoca la memoria de otros talentos que marcaron la historia del cine al ganar el Oscar a edades muy tempranas. Entre los ganadores más jóvenes se encuentran:

Mejor actor: Adrien Brody, El pianista (29 años, 343 días).

Mejor actriz: Marlee Matlin, Children of a Lesser God (21 años, 218 días).

Mejor actor de reparto: Timothy Hutton, Gente corriente (20 años, 227 días).

Mejor actriz de reparto: Tatum O’Neal, Paper Moon (10 años, 148 días).

Mejor canción original: Markéta Irglová, Once (“Falling Slowly”) (19 años, 361 días).

Mejor banda sonora original: Prince, Purple Rain (26 años, 291 días).

Mejor director: Damien Chazelle, La La Land (32 años, 38 días).

Mejor guion original: Ben Affleck, El indomable Will Hunting (25 años, 220 días).

Mejor guion adaptado: Charlie Wachtel, BlacKkKlansman (32 años).

Premio honorario: Shirley Temple (6 años, 310 días).

Esta no es la primera vez que Timothée Chalamet se enfrenta a la contienda en los Oscar. En 2018, con tan solo 22 años y 27 días, fue nominado por Call Me By Your Name, convirtiéndose en el tercer actor más joven en competir en la categoría de Mejor Actor. Los únicos actores más jóvenes en ser nominados han sido Jackie Cooper, con 9 años y 20 días por Skippy, y Mickey Rooney, con 19 años y 142 días por Babes in Arms.

Durante la temporada de premios, Brody se posicionó como el favorito, superando a Chalamet en galardones clave como los Globos de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA. La tensión entre ambos se evidenció en el enfrentamiento previo en los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG Awards) el pasado 23 de febrero, evento que muchos vieron como un presagio del desenlace en los Oscar.

El resultado de esta edición confirma una vez más el legado de Brody y resalta la continua evolución del cine, donde cada nueva nominación abre la puerta a futuras generaciones de talentos que podrían reescribir la historia en próximas ceremonias.