Hayden Panettiere: investigan una posible sobredosis tras reporte sobre una píldora con fentanilo

La pesquisa federal también busca determinar si otras personas estuvieron involucradas en la distribución del medicamento y reconstruir los acontecimientos previos al fallecimiento de la intérprete.

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación casi un mes después de que la actriz fuera encontrada sin vida en Carolina del Sur. Un nuevo reporte de prensa señala que la intérprete de 36 años habría consumido una píldora de oxicodona adulterada con fentanilo el día de su fallecimiento, aunque las autoridades todavía esperan los resultados toxicológicos para establecer la causa oficial.

Según información publicada por TMZ este 14 de septiembre, fuentes policiales relacionadas con el caso sostienen como principal hipótesis que Panettiere tomó una píldora potencialmente letal. El reporte indica que la actriz habría tenido acceso a medicamentos obtenidos mediante un contacto de larga data en Los Ángeles, quien presuntamente le suministraba fármacos recetados adquiridos en el mercado ilegal.

La oxicodona es un analgésico opioide utilizado para tratar dolores de moderados a intensos. Su consumo implica riesgos de dependencia y sobredosis, especialmente cuando se combina con otras sustancias o cuando el medicamento está adulterado. En este caso, la posible presencia de fentanilo se encuentra en el centro de la investigación.

De acuerdo con la versión difundida por el medio, Panettiere habría comprado varias sustancias antes de viajar desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur. La hipótesis policial apunta a que durante la mañana de su muerte pudo haber ingerido una pastilla de oxicodona contaminada con fentanilo.

El propio reporte advierte que todavía no existe una determinación médica definitiva. “Nuestras fuentes policiales advierten que… todo depende de los resultados toxicológicos, que aún están pendientes, pero su teoría principal es que una píldora de oxicodona adulterada con fentanilo fue la causante de la muerte de Hayden”, publicó TMZ.

La investigación también involucra a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA. Agentes de la oficina de Los Ángeles estarían intentando establecer el origen de la sustancia y determinar la relación entre la actriz y la persona que presuntamente le suministraba los medicamentos.

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En los últimos días, además, Brian Hickerson, pareja de Panettiere, fue entrevistado por agentes federales. De acuerdo con información publicada por People, la conversación se produjo como parte de las diligencias relacionadas con el fallecimiento. Hasta el momento, Hickerson no ha sido acusado ni imputado por un delito relacionado con la muerte de la actriz.

Panettiere fue encontrada sin vida el domingo 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron después de recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una mujer inconsciente. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de la actriz.

Al día siguiente, la oficina forense del condado de Greenville informó que había practicado la autopsia. El procedimiento no encontró lesiones traumáticas que explicaran el fallecimiento. El forense Mike Ellis señaló que Panettiere fue localizada en paro cardíaco, mientras la investigación permanecía abierta.

La actriz, conocida por sus papeles en producciones como Heroes y Nashville, había hablado públicamente en el pasado sobre sus dificultades relacionadas con la depresión y el consumo de sustancias. Sin embargo, las circunstancias de su muerte deberán determinarse a partir de evidencia forense y de la investigación oficial.

Por ahora, la posible sobredosis vinculada a una píldora adulterada constituye la principal línea reportada por fuentes policiales, pero no equivale a una causa de muerte oficialmente establecida. Los resultados toxicológicos serán determinantes para confirmar o descartar esta hipótesis y esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Hayden Panettiere.