¿Qué pasó Hermione? A Emma Watson le prohíben conducir tras repetidas infracciones de tránsito

La decisión se oficializó luego de que un tribunal determinara que superó el límite legal de puntos en su licencia. La sanción, anunciada este miércoles 16 de julio de 2025 por el tribunal High Wycombe Magistrates’ Court, se deriva de una infracción por exceso de velocidad cometida el 31 de julio de 2024 en Oxford.

Watson, de 35 años, fue registrada conduciendo a 38 mph (61,15 km/h) en una zona limitada a 30 mph (48,28 km/h). La infracción, captada por una cámara de tráfico mientras conducía su Audi S3 valorado en £30,000, se sumó a otras tres violaciones previas cometidas entre octubre de 2023 y enero de 2024. Esto elevó su total de puntos acumulados a 12, límite legal para conservar el permiso de conducción en el Reino Unido.

Aunque no estuvo presente en la audiencia, que duró apenas cinco minutos, la actriz aceptó su responsabilidad a través de un representante legal. El juez Arvind Sharma impuso una multa total de £1,044, distribuida entre £660 por la infracción (reducida por su declaración de culpabilidad), £264 como recargo obligatorio y £120 por gastos judiciales.

Watson, actualmente residente en Oxford, también fue protagonista de otro incidente vehicular en febrero de 2024, cuando su automóvil fue remolcado por la policía tras haberlo estacionado indebidamente frente al pub Rose and Crown en Stratford-upon-Avon. Según informó The Mirror, el vehículo bloqueaba el acceso a un parqueadero y mantuvo atrapado al gerente de un restaurante durante más de tres horas. La actriz llegó justo cuando el coche estaba siendo remolcado, pero no logró evitar la multa de £192.

El mismo día, otra figura vinculada a la franquicia Harry Potter enfrentó una situación similar. Zoe Wanamaker, recordada por interpretar a la profesora de vuelo Madam Hooch en Harry Potter y la piedra filosofal (2001), también fue suspendida por seis meses por una infracción de tránsito.

Wanamaker, de 77 años, fue captada conduciendo a 46 mph en una zona de 40 mph en Newbury, Berkshire, el 7 de agosto de 2024. A esta falta se sumaban nueve puntos acumulados por infracciones previas en junio y diciembre de 2023, y julio de 2024. Aunque tampoco asistió al tribunal, su abogado declaró que la actriz “no buscaba trato especial y aceptaba su suspensión”. La sanción económica también fue de £1,044.

Desde que se alejó de Hollywood, Emma Watson ha adoptado un estilo de vida más reservado, centrado en el ámbito académico y en proyectos personales. En septiembre de 2023, inició un máster en escritura creativa en la Universidad de Oxford, que posteriormente transformó en un DPhil, el equivalente británico al doctorado. También ha sido vista como parte del equipo femenino de remo del New College, una de las facultades más tradicionales de la universidad.