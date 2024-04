¡Lo tenían pinchado! Hugh Grant llega a un acuerdo económico con el diario The Sun por espionaje telefónico

Al igual que el príncipe Harry, el actor británico Hugh Grant acusó al diario sensacionalista The Sun de haber puesto micrófonos en su apartamento y carro para escuchar sus conversaciones privadas.

El actor británico Hugh Grant, recordado por sus papeles en El diario de Bridget Jones y Love Actually, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que llegó a un acuerdo económico con el tabloide The Sun, contra el que había presentado una demanda por recopilación ilegal de información. Hugh Grant, de 63 años, que obtuvo "una enorme cantidad de dinero", según sus propias palabras, había denunciado a The Sun y a su grupo editorial, NGN, por "pirateo telefónico, recopilación ilegal de información y escuchas telefónicas".

Grant acusaba al diario sensacionalista de "actos ilegales", como "robos por encargo, violación de la propiedad privada para obtener información mediante la colocación de micrófonos, escuchas telefónicas en líneas fijas", además de "pirateo telefónico y uso de investigadores privados para llevar todo a cabo". El actor aseguró que el tabloide había contratado personal para instalar micrófonos tanto en su apartamento como en su auto así escuchar sus conversaciones.

NGN "afirma ser completamente inocente", escribió el actor y, "como ocurre a menudo con las personas completamente inocentes, me ofrece una enorme suma de dinero para evitar que este asunto acabe ante la justicia", añadió con ironía.

El caso debía ser juzgado en enero de 2025. En una audiencia preliminar, el miércoles, el abogado de NGN, Anthony Hudson, indicó que las dos partes habían llegado a un acuerdo "recientemente" y "se realizó sin reconocimiento de responsabilidad", agregó un portavoz de NGN.

El ganador del Globo de Oro por "Cuatro bodas y un funeral" dijo que le hubiera gustado ir a juicio, pero debido a las normas que rigen los procesos civiles, habría tenido que pagar los costes judiciales de ambas partes si el tribunal le hubiera concedido una indemnización inferior a la propuesta por NGN.

El actor añadió que donará el dinero a grupos que denuncian "los peores excesos de nuestra prensa, que es propiedad de oligarcas". Entre esas asociaciones que luchan contra esos poderosos grupos de prensa se encuentra Hacked Off, en el que Grant forma parte de la junta directiva.

Al caso del actor, también se suma el de el príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, quien inició un proceso similar contra NGN y el juicio está previsto para enero. Enrique inició varias demandas contra algunos medios de comunicación británicos. En febrero, su abogado anunció un acuerdo con el editor del tabloide Daily Mirror tras la denuncia del príncipe por recopilación ilegal de información.

Enrique obtuvo en aquella ocasión una "suma sustancial", dijo su abogado, sin revelar su importe. Enrique, de 39 años, guarda un gran rencor a la prensa sensacionalista, a la que acusa de ser responsable de la muerte de su madre, Lady Diana, fallecida en un accidente de auto en París, en 1997, cuando trataba de dejar atrás a unos 'paparazzi'.