El divertido baile entre 'Gandalf' y 'Hanibal Lecter' que se viraliza en las redes

Ian McKellen se ha estado recuperando luego de precipitarse del escenario durante una presentación de la obra “Player Kings” en el teatro Noël Coward de Londres. Según lo reportaron el actor había perdido el equilibrio durante la escena. Posterior a la caída, lo sometieron a un escáner con el que querían evaluar su salud, que al parecer ya está mejor.

Sin embargo, Anthony Hopkins le mostró su apoyo compartiendo un baile de “Dance Me to the End of Love” de Leonard Cohen junto a él, que más tarde se publicó en las redes sociales, el videoclip fue grabado por la también actriz Salma Hayek.

Ambos vestían camisas a cuadros y Mckellen tenía una gorra plana y bufanda morada. Mientras bailan se ve a Hopkins besar en la mejilla a su colega de 85 años: “Hoy celebro a mi querido amigo, Ian, y su espíritu inquebrantable… Amo a este hombre”, escribió el actor de Hannibal.

Anthony Hopkins e Ian McKellen son dos actores británicos muy respetados y admirados en la industria cinematográfica y teatral. Ambos han trabajado juntos en algunos proyectos y comparten una profunda dedicación a la actuación.

Uno de los proyectos más destacados en los que colaboraron es la película para televisión "The Dresser" (2015), una adaptación de la obra de teatro de Ronald Harwood, en la que Hopkins interpreta a Sir y McKellen a su asistente, Norman. Su actuación conjunta en esta producción fue muy bien recibida por la crítica, destacando la química y el talento de ambos actores.

Además de este trabajo en común, tanto Hopkins como McKellen han expresado mutua admiración por sus respectivas carreras y habilidades actorales en diversas entrevistas. Ambos han dejado una marca indeleble en el mundo del cine y el teatro, con actuaciones icónicas en una variedad de roles que han demostrado su versatilidad y talento.