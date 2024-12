Jean-Claude Van Damme admite que su éxito en el cine le costó la relación con sus hijos

En una entrevista con Paris Match y el programa Sept à huit, Van Damme, de 64 años, ofreció una confesión honesta y dolorosa sobre su vida familiar. “Tengo una vida formidable, pero perdí la relación con mis hijos”, admitió con visible emoción, refiriéndose a Kristopher (37 años), Bianca (34 años) y Nicholas (29 años), quienes, según él, no tuvieron la oportunidad de conocerlo realmente como padre.

Van Damme dejó su hogar a una edad temprana y pasó décadas viajando y viviendo en hoteles, inmerso en el ritmo implacable de Hollywood. Si bien estas decisiones lo llevaron al estrellato, también crearon un vacío en su vida personal que aún lo persigue. “Cuando empecé a tener éxito, lo di todo, pero ellos no lo entenderán, ni siquiera cuando esté muerto”, confesó, mostrando el peso de los sacrificios que implicó su dedicación al trabajo.

Te puede interesar: Esposa de Tommy Lee confiesa que solo se baña una vez por semana: 'Mi marido es muy pulcro'

Te puede interesar: Jesse Eisenberg habló de su polémico papel como Lex Luthor: 'Realmente dañó mi carrera'

Aunque sus hijos ahora viven bajo el mismo techo familiar, el actor reconoce que la dinámica está lejos de ser ideal. Según Van Damme, la relación está marcada por una mezcla de admiración y resentimiento hacia él, lo que dificulta los intentos de reconciliación total.

“Les dije que seríamos una familia de cine, pero me equivoqué”, reveló, refiriéndose a cómo alentó a sus hijos a seguir sus pasos en la industria cinematográfica. Ahora, ve esta decisión con cierto arrepentimiento, reconociendo que los sueños compartidos no bastan para sanar las heridas emocionales del pasado.

A pesar de sus esfuerzos por reconectar con sus hijos, Van Damme admite que las tensiones y malentendidos persisten. Para él, el tiempo perdido es una herida que ni su éxito ni los aplausos del público pueden curar.

“Creo que no me aman mucho”, expresó con una mezcla de tristeza y autocrítica, poniendo en evidencia la carga emocional que enfrenta. Sus intentos de compensar los años de ausencia no han sido suficientes para reconstruir completamente los lazos con sus hijos, quienes también navegan sus propias emociones respecto a su relación con él.

Mientras lidia con estas tensiones familiares, Van Damme continúa su trayectoria en el cine. Este año, participó en películas como Kill ‘Em All 2 y Darkness of Man, y ya está trabajando en El Jardinero, dirigida por David Charhon y prevista para 2025. Su energía y compromiso con su carrera demuestran que sigue siendo una figura relevante en el entretenimiento, pero también subrayan el contraste entre su éxito profesional y sus desafíos personales.