Jesse Eisenberg habló de su polémico papel como Lex Luthor: 'Realmente dañó mi carrera'

El talentoso actor habló de su interpretación en Batman vs. Superman: Dawn of Justice durante una entrevista en el podcast Armchair Expert.

Eisenberg abordó con franqueza el impacto que este papel tuvo en su trayectoria, admitiendo que las críticas hacia su desempeño y la película en general afectaron significativamente su reputación profesional.

“Estuve en esta película de Batman que fue muy mal recibida, y yo también lo fui”, reconoció Eisenberg. “Nunca había dicho esto antes y es un poco embarazoso admitirlo, pero creo que realmente dañó mi carrera de una manera importante, porque fui duramente criticado en algo tan público”.

Aunque no es ajeno a participar en proyectos con respuestas críticas mixtas, señaló que este caso fue diferente debido a la enorme atención mediática que generó el universo de DC. “He estado en cosas que no fueron bien recibidas, pero generalmente no salen a la luz, y nadie lo nota. Sin embargo, esto fue tan público… Yo no leo críticas ni prensa sobre cine, así que no estaba al tanto de cuánto impacto había tenido”.

A pesar de las duras críticas, aseguró que disfrutó profundamente interpretar a Lex Luthor, uno de los villanos más emblemáticos del universo de Superman. “Para mí, fue una oportunidad de interpretar a este gran personaje que un gran escritor creó, y me encantó hacerlo”, explicó.

También aclaró que no se arrepiente de haber formado parte de la película, aunque no sea un género que personalmente le apasione. “No es un género que sea importante en mi vida, aunque amé trabajar en esa película”, afirmó con serenidad.

Con los altibajos del pasado aún frescos, el universo cinematográfico de DC se prepara para un reinicio prometedor. En 2025, Superman: Legacy, dirigida por James Gunn, abrirá un nuevo capítulo en la saga. Este ambicioso proyecto busca unificar cine, televisión, animación y videojuegos bajo una narrativa coherente y renovada.

El reparto incluye a David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor, tomando la posta de Eisenberg en la interpretación del infame villano. También estarán presentes Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced en roles clave.

Mientras el universo DC avanza hacia una nueva era, Eisenberg queda como un recordatorio de los riesgos que implica asumir roles icónicos en franquicias masivas. A pesar de las críticas, su versión de Lex Luthor ofreció una interpretación arriesgada y distinta que, aunque divisiva, sigue siendo objeto de discusión entre los fanáticos del género.