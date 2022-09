Jennifer Lawrence revela el sexo de su primer bebé

En una entrevista para la edición del mes de octubre de ‘Vogue’, Jennifer Lawrence reveló el sexo de su primer bebé y habló acerca de cómo se siente siendo una nueva mamá. La madre primeriza de 32 años, confesó el sexo del pequeñín, un varoncito que nació en febrero, y reflexionó acerca de lo que es abrazar este nuevo de rol en su vida.

“Es muy aterrador hablar acerca de maternidad. Solo porque es tan diferente para todos. Si digo ‘fue increíble desde el principio’, algunos pensaran ‘para mí no fue increíble desde el inicio’, y se sentirán mal”, dijo Lawrence a la revista.

“Afortunadamente tengo muchas amigas que fueron honestas”, continúo. “Que me decían, es aterrador. Puede que no conectes de una vez. Puede que no te enamores de una vez. Así que me prepare para perdonar”, agregó la actriz.

Lawrence también recordó durante la entrevista, “Me acuerdo de estar caminando con mi amiga, como a los 9 meses, y decirle ‘Todos siguen diciendo que amaré a mi hijo más que a mi gato. Pero eso no es cierto. Tal vez lo amaré ¿tanto como a mi gato?’”.

Pero esta experiencia le ha cambiado la vida a Jennifer, le abrió una nueva puerta. “Mi corazón se ha expandido a una capacidad que yo no conocía y en eso incluyo a mi esposo también”, explicó.

“La mañana después de dar a luz, sentí como si mi vida hubiese vuelto a comenzar”, dijo. “Como si ‘ahora es el día uno de mi vida’. Solo lo vi y me enamoré al instante. También me enamoré de todos los bebés en todos lados. Los recién nacidos son simplemente tan increíbles. Estos humanos rosados, hinchados, frágiles y pequeños sobrevivientes. Ahora amo a todos los bebés. Ahora oigo a un bebé llorando en un restaurante y estoy como que ‘Awww, precioso’”.

La actriz, con su humor bastante identificativo, también se preguntó, ¿qué pasará cuando ya no sea un bebé? Se refirió a cuando él aprenda a manejar, cuando sea un adolescente “estúpido” y salga al mundo.

También habló de lo llevadero que fue su embarazo. “Recuerdo pensarlo un millón de veces”, dijo Lawrence. “Pensar en las cosas que le estaban sucediendo a mi cuerpo, tengo que decir que tuve un buen embarazo. Tuve un embarazo muy afortunado, pero cada segundo de mi vida era diferente. Y se me ocurrió: ‘¿Qué pasa si fui obligada a hacer esto?’” p.

La actriz ha mostrado su apoyo por los derechos abortivos en múltiples ocasiones, incluso estando embarazada.

El año pasado en Washington D.C. se le vio en una protesta con un cartel que decía ‘Las mujeres no pueden ser libres si no tienen control sobre sus cuerpos’.

Lawrence y su esposo Cooke Maroney, con quien se casó en octubre de 2019, comparten a este nuevo hijo que han traído al mundo.