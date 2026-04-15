Jennifer López vuelve a las comedias románticas con 'Office Romance'

La expectativa por esta película ha crecido tras revelarse la primera imagen oficial del proyecto, así como su fecha de estreno, fijada para el próximo 5 de junio.

La actriz y cantante Jennifer Lopez regresa a uno de los géneros que más éxitos le ha dado en su carrera.

Esta vez lo hace con Office Romance, una producción de Netflix que promete combinar amor, humor contemporáneo y dinámicas laborales en una historia diseñada para conectar con las audiencias actuales. A su lado estará el actor y guionista Brett Goldstein, con quien comparte protagonismo y una evidente complicidad frente a cámara.

La expectativa por esta película ha crecido tras revelarse la primera imagen oficial del proyecto, así como su fecha de estreno, fijada para el próximo 5 de junio. Para López, aceptar este papel fue una decisión casi inmediata. La artista ha confesado que el guion, escrito por el propio Goldstein junto a Joe Kelly, le generó una conexión instantánea. “Hace aproximadamente un año, leí Office Romance, escrita por mi coprotagonista Brett Goldstein y Joe Kelly, y sentí de inmediato que era algo especial, una nueva clase de comedia romántica que realmente conecta con los tiempos actuales”, explicó.

El entusiasmo de la actriz no se detuvo ahí. Para ella, esta película representa una evolución del género sin perder su esencia. “¡Es una rom-com! Es una historia de amor clásica, con un humor moderno y más atrevido. Tenía otros proyectos uno detrás de otro, pero sabía que tenía que hacer esta película, así que logramos que funcione”, añadió, dejando claro que este proyecto ocupó un lugar prioritario en su agenda.

En Office Romance, Jennifer López interpreta a Jackie Cruz, una CEO exigente, disciplinada y completamente enfocada en su trabajo, que ha impuesto una regla estricta dentro de su empresa: prohibir las relaciones sentimentales en la oficina. Este punto de partida abre la puerta a una narrativa cargada de tensión, romance y situaciones inesperadas que desafían las propias normas del personaje.

A pesar de interpretar a una figura rígida y controladora, López reconoce que existen diferencias claras entre ella y su personaje. “Aunque trabajo increíblemente duro, entiendo el equilibrio entre la vida laboral y personal y la importancia de priorizar a la familia y los amigos. Mi personaje Jackie es una adicta al trabajo, extremadamente controladora que no busca distracciones, así que quizás algunos elementos ayuden, pero en la vida real Jackie y yo somos muy diferentes como CEO”, afirmó.

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Uno de los elementos clave de la película es la química entre sus protagonistas. López no escatimó en elogios hacia Brett Goldstein, destacando su naturalidad y capacidad para enriquecer cada escena. “Brett, para mí, aportó una energía increíblemente calmada y segura de sí misma, y hay algo muy sólido y natural en él. No estaba intentando interpretar el romance o la comedia pues en la vida real ya es divertidísimo e increíblemente encantador; todo se sintió muy natural. Además, siempre colabora. Escuchaba y estaba centrado en hacer que las escenas fueran mejores para los dos. Eso creó un ambiente muy cómodo en el que podíamos jugar y divertirnos con los personajes”, comentó.

El ambiente en el set, según la actriz, estuvo marcado por el humor constante. El elenco secundario también juega un papel fundamental en esta dinámica, con nombres como Betty Gilpin, Tony Hale, Edward James Olmos y Bradley Whitford. López recordó entre risas la experiencia compartida: “Hay muchísimos momentos en los que me estaba muriendo de risa, porque no solo Brett es divertidísimo, nuestro reparto secundario es brillante y se roban las escenas por todos lados, a menudo me hacían reír a carcajadas. ¡El montaje de tomas falsas de esta película tiene que ser espectacular!”.

Este proyecto también marca un reencuentro especial para la actriz, quien vuelve a trabajar con Edward James Olmos casi tres décadas después de coincidir en Selena (1997), una de las películas más emblemáticas de su carrera.

Con una combinación de romance, humor audaz, presión laboral y relaciones humanas complejas, Office Romance se perfila como una de las apuestas más fuertes de Netflix para este año. El regreso de Jennifer López al género no solo apela a la nostalgia de sus seguidores, sino que también busca conquistar a nuevas audiencias con una historia fresca, actual y profundamente entretenida.