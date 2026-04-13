‘Piratas del Caribe’: fan film revela un nuevo Jack Sparrow y apunta a estreno en 2027

El universo la producción vuelve a captar la atención del público, esta vez no por un anuncio oficial de The Walt Disney Company, sino por una ambiciosa producción independiente que ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales.

Se trata de ‘Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp’, un fan film que presentó recientemente su primer tráiler y que propone una nueva historia ambientada después de los eventos de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

La franquicia, que no ha estrenado una entrega oficial desde 2017, continúa siendo una de las más influyentes del cine de aventuras contemporáneo. Aunque se ha hablado durante años de una posible sexta película, el vacío ha sido aprovechado por creadores independientes que buscan expandir el universo narrativo desde otras perspectivas. En ese contexto surge esta nueva producción, que ha sorprendido por su nivel de ambición y por la fidelidad estética a la saga original.

“Fan film dirigido y protagonizado por Ádám Slemmer presenta avances rumbo a un estreno en 2027 con historia posterior a ‘La venganza de Salazar’.”

El proyecto está liderado por Ádám Slemmer, cineasta húngaro que ha asumido múltiples roles dentro de la producción: guionista, director y protagonista. Su versión introduce a un nuevo Jack Sparrow, reinterpretando al icónico personaje que originalmente fue interpretado por Johnny Depp, y lo sitúa en una trama que mezcla elementos clásicos de la saga con nuevos conflictos.

“La saga ‘Piratas del Caribe’, que no ha estrenado una nueva entrega desde 2017, vuelve a ser mencionada tras la difusión de un tráiler de una producción independiente titulada ‘Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp’, cuyo lanzamiento está proyectado para 2027.”

La historia del fan film retoma personajes conocidos como Jack Sparrow y Angélica —interpretada en la saga oficial por Penélope Cruz en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas—, quienes se embarcan en la búsqueda de un misterioso objeto: una linterna con propiedades especiales. Este artefacto también es codiciado por un nuevo antagonista, el capitán Robert Maynard, vinculado al Imperio Británico, lo que introduce una tensión clásica entre piratas y fuerzas coloniales.

“El proyecto difundido corresponde a ‘Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp’, una obra no oficial que funciona como continuación narrativa de la historia anterior.”

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A pesar de no contar con el respaldo de Disney ni con licencia oficial, la producción ha logrado avanzar gracias a una campaña de financiación colectiva que permitió cubrir parte de los costos. Este tipo de iniciativas refleja el impacto cultural de la saga, que sigue inspirando a creadores alrededor del mundo casi dos décadas después de su debut.

“La producción se originó como un cortometraje desarrollado por el húngaro Ádám Slemmer, quien asumió las funciones de guion, dirección y actuación.”

El desarrollo del proyecto comenzó en 2022 y atravesó una larga etapa de preproducción antes de iniciar el rodaje, que finalmente concluyó en 2026. Este proceso incluyó desafíos técnicos y logísticos propios de una producción independiente, especialmente al tratar de recrear el estilo visual y narrativo de una franquicia de gran escala.

“El desarrollo de esta producción comenzó en 2022, con una fase de preproducción que se extendió durante varios años.”

Uno de los aspectos más llamativos es su duración, que supera las dos horas, lo que lo acerca más a un largometraje que a un fan film tradicional. Además, el equipo detrás del proyecto ha anunciado su intención de presentar la película en la Comic-Con de 2027, antes de lanzarla de manera gratuita en plataformas digitales.

“El plan contempla presentar el proyecto en la Comic-Con de 2027 antes de su publicación en plataformas digitales sin costo.”

Aunque no reemplaza una producción oficial, este proyecto demuestra que ‘Piratas del Caribe’ sigue siendo una marca poderosa capaz de generar expectativa global. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la saga en manos de Disney, propuestas como esta mantienen viva la conversación y reafirman el interés del público por nuevas historias en alta mar.