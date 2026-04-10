'Radio Venezuela': el álbum de Chyno y Nacho que reúne a más de 15 artistas y redefine la música del país

Con 19 canciones y más de 15 colaboraciones, el proyecto se posiciona como una de las producciones más significativas del año dentro del panorama musical en español.

El regreso de Chyno y Nacho marca un momento clave para la música latina, con el lanzamiento de “Radio Venezuela”, un ambicioso proyecto discográfico que reúne a decenas de artistas venezolanos en una propuesta cargada de identidad, memoria y conexión emocional.

Lejos de ser un simple disco colaborativo, “Radio Venezuela” se presenta como una obra conceptual que busca reconstruir el vínculo entre los venezolanos dispersos por el mundo. La idea nació de manera íntima, impulsada por Nacho Mendoza junto a Ignacio “Happy” Mendoza, y fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto colectivo que refleja la esencia de toda una generación.

El título del álbum no es casual. La radio, durante décadas, fue un canal fundamental para mantener viva la conexión con el país, especialmente en tiempos de distancia. Este concepto atraviesa toda la obra, incluyendo interludios que incorporan las voces de figuras icónicas de la comunicación venezolana, reforzando la sensación de nostalgia y pertenencia.

Cada canción funciona como una pieza de un mapa emocional que retrata la experiencia de la diáspora. En ese proceso, Nacho fue sumando artistas sin una intención predefinida, hasta notar que todos compartían un mismo origen. La producción dejó de ser una selección estratégica para convertirse en un reencuentro natural entre compatriotas.

El álbum abre con “Corales”, junto a Rawayana, estableciendo el tono de la propuesta, mientras que otros temas exploran distintos géneros y emociones. “Mosca”, con 3AM, se adentra en el miedo a perder a alguien amado, mientras que “D’Pueblo”, con Noreh y Luis Silva, conecta con las raíces del joropo llanero.

La diversidad sonora es uno de los pilares del proyecto. Desde la energía urbana de Akapellah en “Na’Guárá de Linda”, hasta la sensibilidad de Mau y Ricky en “Dónde Estás”, el disco transita por múltiples estilos sin perder coherencia. Nella Rojas aporta una visión íntima en “Momentos”, recordando que el amor auténtico se construye desde la presencia.

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Otros momentos destacados incluyen “Te Extraño” con Micro TDH, una exploración de la memoria emocional, y “Mar-a-Caibo”, donde Caibo, Huascar Barradas y Rafael “El Pollo” Brito rinden homenaje a una de las ciudades más emblemáticas de Venezuela.

Uno de los puntos más esperados del álbum es “Entrégame”, en colaboración con Danny Ocean, donde tres voces venezolanas convergen con naturalidad, reflejando la evolución de la escena musical del país. A esto se suma “D’Lejitos”, interpretado por Elena Rose, que recupera el espíritu del merengue house de los años 90.

El componente narrativo también juega un papel importante. En “Carlitos”, Neutro Shorty presenta una historia con carga social, mientras que Lasso cierra con “Lassoltería”, un tema que explora las tensiones entre libertad y compromiso. El cierre llega con “Maiquetía”, interpretado por Joaquina, una pieza profundamente emotiva que rinde homenaje a un lugar simbólico para millones de venezolanos.

Entre los interludios, destacan referencias culturales que enriquecen la experiencia auditiva, incluyendo guiños a momentos clave en la historia del dúo. Uno de los temas centrales del álbum, “Maleta”, junto a 2Merengada, transforma la migración en una narrativa musical cargada de significado.

El mensaje que atraviesa toda la producción queda claro en su intención artística. Según el equipo detrás del proyecto, la propuesta busca “crear un sonido arraigado en vínculos inquebrantables”, una declaración que resume la esencia de un disco construido desde la emoción y la identidad compartida.

Más allá de la música, “Radio Venezuela” representa un punto de inflexión en la trayectoria de Chyno y Nacho. En sus inicios, la presencia internacional de artistas venezolanos era limitada, y las colaboraciones solían centrarse en otros mercados. Hoy, este álbum demuestra cómo esa realidad ha cambiado.

El proyecto no solo celebra el talento venezolano, sino que también evidencia el impacto que el dúo ha tenido en la industria. Muchos de los artistas participantes forman parte de una generación que creció inspirada por su trabajo, y que ahora se une para rendir homenaje a ese legado.

Con “Radio Venezuela”, Chyno y Nacho no solo regresan a la escena musical, sino que consolidan una obra que trasciende el entretenimiento, convirtiéndose en un testimonio de identidad, memoria y pertenencia para millones de personas dentro y fuera de su país.