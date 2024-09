La odisea de Joaquin Phoenix para bajar de peso en Joker 2: 'Esta vez fue mucho más difícil'

Cinco años después de sorprender al mundo con su interpretación en Joker, Joaquin Phoenix regresa como Arthur Fleck en la tan esperada secuela, Joker: Folie à Deux. La película, dirigida nuevamente por Todd Phillips, fue presentada recientemente en el Festival de Cine de Venecia, donde los primeros asistentes pudieron adentrarse en una nueva faceta de la historia del perturbador villano de Gotham.

En esta ocasión, Phoenix comparte la pantalla con Lady Gaga, quien interpreta a una terapeuta musical en una película que promete ser diferente no solo en su narrativa, sino también en su estructura, integrando elementos musicales que han generado expectativas y curiosidad.

Durante una rueda de prensa en Venecia, el actor habló abiertamente sobre la intensa preparación física que volvió a enfrentar para retomar el papel de Arthur Fleck, pero con nuevos matices y desafíos que no había encontrado en el rodaje de la primera entrega.

Phoenix, quien ya había sorprendido al público con la pérdida de 24 kilos para encarnar al Joker en 2019, reveló que en esta ocasión el proceso fue más arduo y demandante: “Esta vez fue un poco más difícil”, confesó el actor, en referencia a su transformación física.

En el primer Joker, Phoenix había seguido una dieta extremadamente restrictiva, basada principalmente en lechugas y verduras al vapor, lo que le permitió adelgazar rápidamente y alcanzar la apariencia esquelética que caracterizó a su personaje.

Sin embargo, para la secuela, la situación se complicó debido a los nuevos elementos introducidos en la película, como las intensas coreografías que forman parte de las secuencias musicales: “No voy a hablar sobre los detalles específicos de la dieta, porque creo que nadie quiere escuchar eso. Pero esta vez se sintió un poco más complicado porque hubo tantos ensayos de baile, lo que no tuve la última vez”, comentó el actor.

A diferencia de su primera experiencia, Phoenix aseguró que ahora trabajó bajo la supervisión de un nutricionista para hacer el proceso más “seguro” y saludable, reconociendo que a sus 49 años, someter a su cuerpo a tal estrés físico es un riesgo: “Probablemente no debería hacer esto de nuevo. Quizá aquí se acaba eso para mí”, bromeó, consciente de que las exigencias físicas pueden tener efectos a largo plazo en su salud.

Phoenix también reflexionó sobre el hecho de que su dramática pérdida de peso se convirtiera en uno de los temas principales durante la promoción del primer Joker. Aunque al principio hablaba abiertamente sobre el esfuerzo que implicó, con el tiempo sintió que el foco en su transformación física eclipsaba otros aspectos importantes de su actuación: “Sé que fui responsable la última vez de hablar bastante sobre ello. Es un proceso difícil, y entonces te obsesionas porque te esfuerzas para llegar a un cierto peso. Así que no puedes evitar mencionarlo, y luego suena como un actor hablando y hablando de cuánto peso perdió”, reconoció.

Tras reflexionar, Phoenix admitió sentirse molesto consigo mismo por haber dado tanta relevancia a su cambio físico en la promoción anterior: “Al final de las promociones, me sentí enojado conmigo mismo por haber sacado a flote el tema. Así que esta vez me dije ‘no voy a hacer eso’”.

Además de hablar sobre su propia transformación, Phoenix también mencionó el esfuerzo de su co-estrella, Lady Gaga, quien también atravesó un intenso proceso físico para dar vida a su personaje.

“Stefani también perdió mucho peso. Recuerdo cuando la conocí por primera vez en los ensayos y luego se fue, y cuando regresó, había perdido mucho peso. Fue realmente impresionante”, señaló el actor, quien se mostró admirado por la dedicación de la cantante y actriz. Sin embargo, Gaga prefirió no detallar su experiencia, eligiendo mantener en privado los sacrificios que implicó su preparación.

Joker: Folie à Deux promete retomar la historia de Arthur Fleck donde la dejó la primera película, con el personaje ahora recluido en el Hospital Estatal de Arkham. La secuela, que llegará a las salas de cine el 3 de octubre de 2024, ha generado gran expectación por su fusión de géneros y su enfoque musical, una apuesta arriesgada que Phillips defiende con convicción. “Es una historia que necesitaba contarse de esta manera”, sentenció Phoenix, expresando su total confianza en la visión del director.

¿Por qué Joaquin Phoenix renunció a una película gay?

A pesar de la emoción que rodea a Joker: Folie à Deux, Phoenix también se vio envuelto en polémica recientemente por su repentina decisión de abandonar el proyecto de Todd Haynes, una película de romance gay, a solo cinco días del inicio del rodaje. En la conferencia de prensa, el actor prefirió no entrar en detalles sobre su decisión. “Si lo hago, solo estaría compartiendo mi opinión desde mi perspectiva, y los otros creativos no están aquí para decir lo suyo, y por eso no creo que eso sería útil”, explicó, evitando avivar la controversia.