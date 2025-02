Karla Sofía Gascón irá a los Premios Óscar: Netflix pagará todos sus gastos

Karla Sofía Gascón se prepara para asistir a la ceremonia de los Premios Óscar el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, marcando un hito como la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz por su interpretación en el musical Emilia Pérez. Aunque su presencia en la gala estuvo en duda debido a controversias relacionadas con antiguos comentarios en redes sociales, Netflix ha decidido financiar sus gastos, asegurando así su participación en uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

El camino hacia los Óscar no ha sido fácil para Gascón. A lo largo de esta temporada de premios, la actriz ha enfrentado fuertes críticas por publicaciones pasadas en X, en las que expresó opiniones controversiales sobre la comunidad musulmana, la muerte de George Floyd y la diversidad en los propios Premios Óscar. Estos comentarios generaron una reacción negativa que influyó en su ausencia en otros eventos clave como los Critics Choice Awards, los BAFTA y los SAG Awards, a pesar de estar nominada en todas estas ceremonias.

A mediados de enero, Netflix eliminó su imagen de la publicidad oficial de Emilia Pérez, lo que provocó rumores sobre una posible ruptura entre la actriz y la plataforma de streaming. Sin embargo, según una publicación de The New York Post, Netflix ha decidido financiar todos los gastos de Gascón para asistir a los Óscar, mostrando un respaldo inesperado hacia su talento y su desempeño en el film dirigido por Jacques Audiard.

Aunque Netflix confirmó su apoyo financiero, aún no se han definido los detalles sobre la participación de Karla Sofía Gascón en la ceremonia. Se desconoce si caminará por la alfombra roja, dará entrevistas o si se sentará junto a sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez. La expectativa sobre su presencia ha generado un gran interés mediático, especialmente por ser la primera mujer trans en competir en la categoría de Mejor Actriz.

Además, se ha revelado que antes de su llegada a los Óscar, Gascón asistirá a los Premios César en París el 28 de febrero, consolidando su presencia en el circuito internacional de premios. Hasta el momento, ni la actriz ni Netflix han emitido declaraciones oficiales al respecto.

La carrera de Karla Sofía Gascón ha estado marcada por hitos históricos. Se convirtió en la primera mujer trans en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes y fue nominada en una categoría de actuación cinematográfica en los Globos de Oro, lo que la ha posicionado como una de las figuras más influyentes de la temporada de premios.

No obstante, su trayectoria también ha estado acompañada de controversias. El 30 de enero, Gascón emitió un comunicado pidiendo disculpas por sus comentarios pasados en redes sociales:

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, expresó la actriz.

A pesar de sus disculpas, en una entrevista con CNN en Español el 1 de febrero, Gascón dejó claro que no volvería a hablar públicamente sobre el tema, una decisión que ha dividido opiniones en la industria.

En medio de la controversia, Gascón ha señalado que existe una campaña de desprestigio en su contra, orquestada por el equipo de redes sociales de Fernanda Torres, también nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en I’m Still Here.

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, comentó Gascón en una entrevista con un medio brasileño.

Estas declaraciones han aumentado las tensiones en la competencia por el Óscar, agregando un componente de controversia que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.