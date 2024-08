'Jon Snow' de Game of Thrones asegura que sus hijos no serán fan de la serie

Kit Harington, protagonista de una de las series de fantasía más aclamadas de la historia, Game of Thrones, aseguró que tanto su hijo de 3 años como su hija de 12 meses, a quienes comparte con su esposa Rose Leslie, no serán fans de la producción. "No creo que quieran ver Game of Thrones. Les garantizo absolutamente que probablemente nunca querrán ver esa producción", dijo el actor a la prensa estadounidense durante el estreno de su nuevo programa, Industry, el 6 de agosto.

Kit y su esposa se conocieron durante las filmaciones de Game Of Thrones, por lo que también aclaró la razón por la que los menores no querrán verlos en escena: “Creo que se sentirán profundamente incómodos. No creo que quieran ver nada en lo que yo participe. De verdad que no quiero. Creo que será una de esas tristezas que les diré: ‘Miren esta película en la que participé hace 20 años’. Y ellos dirán: ‘Papá, no’”, explicó.

Añadió que, aunque sus hijos no sean fans de la serie, para él sí representa una de las producciones más importantes en las que ha participado: “Es increíble y realmente reconfortante para mí que toda esta franquicia continúe. Creo que es brillante. Espero que continúe por mucho tiempo”, aclaró.

“Lo único que sé ahora es que estoy haciendo una obra y que me encanta el teatro y quiero seguir haciéndolo. Mientras pueda filmar un poco y hacer un poco de teatro, para mí no importa de qué se trate”, reveló acerca de su presente y futuro en la actuación.

Kit Harington y su esposa Rose Leslie en Game of Thrones

El actor interpretó a Jon Snow, un personaje central en "Game of Thrones" conocido por su valentía, liderazgo y su origen misterioso. Rose Leslie interpretó a Ygritte, una salvaje del Pueblo Libre y la mujer de la que Jon Snow se enamora.

La relación entre Jon y Ygritte se desarrolla a lo largo de las temporadas 2 a 4, destacando su química y los conflictos entre sus lealtades. Kit y Rose se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la serie, y se casaron en 2018.