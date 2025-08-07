'La Pasión de Cristo': Fecha de estreno de la esperada secuela está lista y se divide en dos

Tras más de dos décadas, Mel Gibson vuelve a conmocionar al mundo del cine con una ambiciosa continuación que explorará la resurrección de Jesús desde una mirada mística, visualmente desbordante y dividida en dos partes.

El director y actor Mel Gibson retoma el universo bíblico que en 2004 provocó conmoción, fervor religioso y controversia global. En 2027 llegará a los cines The Resurrection of the Christ, una secuela dividida en dos partes que promete llevar al espectador por un “viaje ácido” a través de los días posteriores a la crucifixión de Jesús.

Según confirmó el portal People y fue replicado por TMZ, las dos entregas ya tienen fecha de estreno definida: la primera parte será lanzada el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda se estrenará el 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Ascensión. Ambas serán distribuidas por Lionsgate.

La Pasión de Cristo (2004), protagonizada por Jim Caviezel como Jesús y Monica Bellucci como María Magdalena, recaudó más de 610 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las producciones independientes más exitosas de la historia. Solo en Estados Unidos, obtuvo 370 millones, partiendo de un presupuesto de apenas 30 millones.

Durante años mantuvo el récord de ser la película clasificada R más taquillera en la historia de Estados Unidos, hasta que fue superada por Deadpool & Wolverine, que alcanzó 636 millones de dólares en 2024. Aun así, el filme de Gibson sigue siendo un referente en cuanto a impacto religioso, controversia narrativa y logros financieros fuera del circuito de los grandes estudios.

La secuela, titulada The Resurrection of the Christ, fue escrita por Mel Gibson junto a Randall Wallace, guionista de Braveheart. El director describió el proyecto como una mezcla entre cine espiritual y una experiencia inmersiva de alto contenido simbólico y visual.

Aunque la trama se mantiene bajo estricta reserva, fuentes cercanas a la producción aseguran que se abordarán los eventos que siguen a la resurrección de Jesús: desde la tumba vacía, sus apariciones a los discípulos, hasta la ascensión al cielo, elementos con gran carga mística que permitirán a Gibson explorar una dimensión menos literal y más filosófica del relato cristiano.

Aunque el reparto completo aún no ha sido confirmado, se espera que Jim Caviezel retome su papel protagónico como Jesús de Nazaret, un personaje que marcó su carrera y que ha estado vinculado a su identidad actoral desde entonces.

El regreso de Gibson a una superproducción no ha estado exento de obstáculos. En los últimos años, su figura pública se vio seriamente afectada por declaraciones antisemitas y acusaciones de conducta violenta, lo que lo llevó a ser excluido de grandes producciones durante casi una década.

En 2016 logró redimirse parcialmente con Hacksaw Ridge, cinta bélica que recibió seis nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Dirección. Sin embargo, su regreso definitivo a la industria se dio en 2025 con Flight Risk, un thriller protagonizado por Mark Wahlberg que, a pesar de su tibio desempeño en taquilla (48 millones de dólares a nivel global), marcó su reingreso al cine comercial.

Con The Resurrection of the Christ, Mel Gibson parece dispuesto a recuperar su lugar como uno de los grandes narradores visuales de nuestro tiempo, esta vez con una historia sagrada que promete ser aún más provocadora, profunda y cinematográficamente ambiciosa que su predecesora.