Lamentable | Fallece actor de 'Beverly Hills 90210'

El actor David Gail, reconocido por su papel en la exitosa serie noventera "Beverly Hills 90210" falleció a los 58 años, anunció su hermana en redes sociales. Aunque de momento se desconocen las causas oficiales de su muerte, las investigaciones apuntan a una posible sobredosis fatal de drogas.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la policía ha descartado que se trate de un acto criminal, sin embargo, sospecha que pudo haber ocurrido fue una sobredosis de drogas, por lo que están a la espera de los resultados toxicológicos para determinar la causa oficial de la muerte y si existe relación con algunas de las drogas mortales como fentanilo, ketamina, opioides o alucinógenos que han provocado una estela de muerte y adicción en la industria de Hollywood.

Katie Colmenares, hermana del actor confirmó su muerte con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, sin dar mayores detalles de cómo o por qué sucedieron los hechos. "Te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón, eres hermoso, amoroso increíble ser humano, feroz. Te extrañré cada segundo de cada día para siempre. Nunca habrá otro".

Nacido en Tampa, Florida, Gail fue un notable actor de series televisivas y novelas norteamericanas destacando en series como Beverly Hills 90210 donde interpretó al prometido del personaje de Shannen Doherty, Stuart Carson. La relación entre los dos personajes fue prominente durante la serie, incluyendo un compromiso casi instantáneo que finalmente no llegó a buen puerto.

Tras su participación en el drama adolescente, David Gail continuó su carrera en “Savannah”, interpretando a Dean Collins a mediados de los 90, y más tarde como el Dr. Joe Scanlon en “Port Charles”, el spin-off de "General Hospital", donde apareció en 216 episodios. Otras series en las que también participó fueron “The Round Table”, “Matlock”, “Robin’s Hoods”, “Murder, She Wrote”, “JAG”, “Doogie Howser, M.D.” y "ER".

En el ámbito cinematográfico, su película más conocida fue el drama romántico “Bending All the Rules” del 2002 junto a Bradley Cooper y Colleen Porch. En 2004 participó del filme “Perfect Opposites” (2004) y 2008 en “The Belly of the Beast”.