Laura Bozzo se hizo unos retoques estéticos y el resultado la deja sin palabras: 'Un monstruo, horrenda'

La popular Laura Bozzo, quien recientemente celebró su 73 cumpleaños, se ha realizado un tratamiento estético para rejuvenecer su rostro de cara a su próxima aparición en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Te puede interesar: Laura Bozzo arremetió contra la mamá de “Yailin la más viral” y esta le contestó

Te puede interesar: De La Casa de los Famosos a Master Chef | Laura Bozzo acapara los realities shows

Con experiencia previa en procedimientos cosméticos, Bozzo decidió someterse a un tratamiento facial bajo la supervisión de su cirujano de confianza, el doctor Otto Cedrón Goicochea: "He visto muchas barbaridades en artistas que se ponen unas bolas acá en los pómulos o que se jalan demasiado, o que se cambian la cara y eso no me gusta", explicó la mujer, destacando su preferencia por un resultado más natural.

El doctor Cedrón, conocido por su enfoque prudente en la estética, comentó sobre los riesgos de los excesos en estos tratamientos: “Creen que cuanto más hinchadas estén, se ven mejor ante el espejo”, advirtiendo que la clave es mantener un equilibrio y un sentido estético refinado.

El procedimiento que eligió Bozzo incluyó la inyección de inductores de colágeno en su rostro y cuello, además de la colocación de hilos tensores y otros productos diseñados para mejorar su apariencia de manera sutil. No obstante, la presentadora quiso dejar claro que esta intervención no es una cirugía invasiva: “No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar […]. Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado. Lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verán mi frente… ¡No tengo una sola arruga en la frente!”, contó.

La peruana confesó que estos retoques se los está haciendo para lucir regia en el próximo proyecto de Telemundo que será estrenado en 2025 y del cual forma parte. "Me estoy preparando para ‘La casa All-stars’ (programa que se conecta directamente con ‘La casa de los famosos’) el próximo año que va a ser la locura total”, afirmó ante cámaras.

Bozzo dijo que le parecía "horroroso" verse en el espejo por las prominentes arrugas en su rostro y los párpados caídos. Estos detalles no le gustaban, por lo que buscó una solución práctica y sin riesgos: "Vean, cómo sin cirugía, tenía esos ojos hinchados de momia. Un monstruo parecía, horrenda”, agregó, aclarando que sigue recuperándose para ver los resultados en un tiempo.

Una vez finalizado el tratamiento, Bozzo expresó su satisfacción con los resultados iniciales, aunque su cirujano aclaró que el efecto completo se observará en un plazo de 30 días. “Siento que estoy empezando una nueva etapa”, declaró la presentadora al salir del quirófano.

Antes de viajar a Perú para someterse al procedimiento, Bozzo conversó con el programa Hoy Día sobre sus expectativas: “Tengo un problema grave, la cara de momia. Me voy a jalar con hilos la cara y voy a grabar el procedimiento para que vean cómo sí se puede rejuvenecer sin cambiar la cara, porque veo muchas mujeres que se están operando y ya son otras personas, entonces yo no quiero eso”.

Pocas horas después de su intervención, Bozzo tomó un vuelo de regreso a Ciudad de México, donde reside, preparada para su participación en La Casa de los Famosos All-Stars. Con su imagen renovada, la presentadora está lista para brillar en el reality show, demostrando que a sus 73 años, sigue siendo una figura influyente en el ámbito del entretenimiento: “Yo, Laura Bozzo, no tengo competencia”, afirmó con su característica confianza.