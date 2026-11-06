Liam Neeson se sorprende con Meryl Streep como Aslan en la nueva Narnia y responde con humor

Mientras se acerca el lanzamiento, la reacción de Neeson suma una voz vinculada directamente con la historia cinematográfica del personaje.

La elección de Meryl Streep para interpretar a Aslan en la próxima película de Las crónicas de Narnia tomó por sorpresa a Liam Neeson, quien prestó su voz al célebre león en las anteriores adaptaciones cinematográficas. El actor irlandés descubrió la noticia durante una entrevista y reaccionó con una referencia al simbolismo religioso del personaje creado por C. S. Lewis.

El episodio ocurrió mientras Neeson conversaba con ScreenRant. Al preguntarle por el tráiler de la producción dirigida por Greta Gerwig, el intérprete admitió que desconocía el proyecto. La sorpresa aumentó cuando el entrevistador le explicó que Streep asumiría el papel que él había interpretado durante tres películas.

Su respuesta fue inmediata: “¿Meryl va a interpretar a Jesucristo? Bueno, si van a hacer que Cristo sea una mujer, no hay nadie mejor que Meryl”. El comentario, acompañado de una sonrisa, llamó la atención por la manera en que Neeson recibió el cambio de intérprete.

La comparación con Jesucristo responde a uno de los elementos centrales de la obra de Lewis. Aslan, figura fundamental del universo fantástico, representa una dimensión espiritual vinculada con el sacrificio y la resurrección. Por esa razón, la decisión de contar con una actriz para darle voz introduce una diferencia respecto de las películas anteriores.

Neeson interpretó vocalmente al león en El león, la bruja y el ropero (2005), El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010). Su participación acompañó las tres entregas que llevaron a la pantalla grande las aventuras de los personajes de Narnia.

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La nueva producción, titulada Narnia: El sobrino del mago, abordará acontecimientos anteriores a esas historias. La trama sigue a Digory y Polly, dos niños de la Inglaterra eduardiana que descubren el Bosque entre los Mundos, un lugar desde el cual pueden acceder a distintas dimensiones.

Durante su aventura presencian el nacimiento de Narnia y conocen figuras decisivas de ese universo, entre ellas Aslan y Jadis, quien posteriormente será conocida como la Bruja Blanca. El personaje de Jadis estará a cargo de Emma Mackey.

El reparto también incluye a Daniel Craig, quien interpretará a Andrew Ketterley, mientras David McKenna y Beatrice Campbell encarnarán a Digory y Polly, respectivamente. La película marcará el regreso de Gerwig a la dirección de un largometraje después de Barbie, estrenada en 2023.

La directora explicó que buscaba una voz capaz de transmitir experiencia y conservar una sensibilidad particular. “Quería a alguien mayor de 70 años, para que tuviera la sabiduría de la experiencia, pero que también conservara la capacidad de asombro de un niño”, declaró al hablar de la elección de Streep.

Gerwig también mencionó a David Bowie como referencia visual para diseñar a Aslan. En esta versión, el león tendrá ojos de distintos colores y franjas rojas en el rostro. La cineasta describió su propuesta como una experiencia épica, cercana a una ópera rock.

En redes sociales, las palabras del actor provocaron interpretaciones diferentes. Según la información difundida sobre la entrevista, algunos espectadores destacaron su sentido del humor, mientras otros consideraron que respondió con diplomacia ante una revelación inesperada. Neeson no planteó objeciones a la participación de Streep y tampoco afirmó haber visto avances de la película: su reacción surgió porque acababa de enterarse de la noticia.

Narnia: El sobrino del mago tiene previsto su estreno en salas de cine el 12 de febrero de 2027, seguido de su llegada a Netflix el 2 de abril.