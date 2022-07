Se estrena en Panamá la película de las mascotas que salvan al mundo

Ciudad de Panamá/En la nueva aventura animada de Warner Bros. Pictures, dirigida por Jared Stern, Krypto el superperro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis.

Cuando secuestran a Superman y el resto de la Liga de la Justicia, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue –Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla– de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.

Una larga historia de aventuras

La liga tiene una larga historia que se remonta a 1962 cuando Jerry Spiegel, el padre de Superman y el dibujante Curt Swan crean los comics de “La Legión de Súper Mascotas”, nombre original y de donde salió una serie de dibujos de “Krypto, el superperro”.

Jared Stern, el veterano escritor y consultor en las películas de “LEGO®”, dirige por primera vez una película animada, de un guion que escribió con su colaborador frecuente John Whittington, basado en los personajes de DC, Superman, creados por Siegel y Joe Shuster.

Conociendo a estos héroes

Krypto, el Superperro de Metrópolis, se precia de ser el poderoso mejor amigo de Superman: puede volar, tiene visión de rayos X, visión de calor, aliento helado y superoído, tal como su contraparte bípeda kriptoniana. Pero los otros perros del parque no le agarran la onda: el tipo tiene demasiados poderes y poca calma.

Cuando su mejor amigo y el resto de la Liga de la Justicia necesitan de su ayuda, Krypto descubre que sus habilidades extraordinarias han desaparecido misteriosamente. Para salvar a los superhéroes tendrá que aprender a ser un perro normal, con un poco de ayuda de un variado equipo de animales de albergue que obtienen superpoderes propios. Para salvar al mundo, deberá ensuciarse la nariz. Literal.

El líder del equipo, Ace es un sabueso sarcástico, quien ha pasado la mayor parte de su vida planeando su escape de un albergue de animales en Metropolis. Fuerte y al parecer invulnerable, echa mano de una actitud de tipo duro que enmascara su lado tierno y suave. Podrá actuar como si estuviera solo, pero se unirá a los demás a la hora de la batalla siempre y cuando signifique no solo salvar a la Liga de la Justicia, sino encontrar una vida mejor gracias a la guía de Krypto.

Amorosamente demandante, adorablemente ansiosa, PB la cerdita tiene un corazón incluso más grande que su tierna barriga, solo superado por su firme devoción a la familia del albergue de animales Tailhuggers… y a su idolatrada heroína: ¡Mujer Maravilla! La mejor amiga que cualquiera pudiera desear, cuando su grupo es llamado para ayudar a Krypto a salvar a la Liga de la Justicia, PB está lista para dar todo de sí. Especialmente ahora que puede aumentar de tamaño y alcanzar la altura de un rascacielos de Metrópolis… o encogerse a la talla de una diminuta pelusa.

Chip está contento con pasar sus días dentro de los límites del albergue de animales Tailhuggers, pues la vida le aterroriza y se siente agradecido de estar en la fresca seguridad de una jaula de acero. Pero cuando atacan a su amado santuario, esta ardilla asustadiza de pronto adquiere el poder de disparar relámpagos de sus patas. Ahora, el pequeño y reacio héroe debe superar sus miedos y encontrar la voluntad para activar su poder, a fin de salvar a la Liga de la Justicia.

Con un caparazón maltratado por décadas de choques con autos y el vocabulario insolente de una dama que ha vivido bastante, Merton, una tortuga lenta y nada segura, solo quiere relajarse y comer su peso en ensaladas. Afectada por una terrible visión, debe confiar ciegamente en el grupo para que le indiquen hacia dónde ir, especialmente ahora que ha adquirido el increíble poder de supervelocidad. El reto es asegurarse simplemente de que vaya en la dirección correcta

Un criatura genial y diabólica con un ajuste de cuentas pendiente. Lulu es una villana con un minitamaño, pero una gran determinada de escapar del refugio de mascotas de Metrópolis y ejecutar su plan de venganza en contra de Krypto y su mejor amigo, Superman. Alguna vez fue un conejillo de indias joven e impresionable, pero ahora ha fabricado todo un complot para dominar el mundo y moverá montañas (y un montón de otras cosas, gracias a su nuevo poder de telequinesis) para forzar su libertad.

Las voces detrás de los personajes

Dwayne Johnson encabeza el elenco de voces en la versión original en inglés, a lado de Kevin Hart (de las películas “Jumanji” y “La vida secreta de las mascotas”), Kate McKinnon (“Saturday Night Live”), John Krasinski (las películas “Un lugar en silencio”), Diego Luna (“Rogue One: una historia de la Guerra de las Galaxias” “Maya y el árbol”) y Keanu Reeves (las películas de “Matrix” y “John Wick”).

La versión en español cuenta con las voces de Alfonso Herrera (“El baile de los 41” y las series “Ozark” y “Sense 8”) para Krypto. Alex Montiel (de la serie “LOL: Last One Laughing”) en la voz de Ace, el sabueso. Michelle Rodríguez (“Cómo cortar a tu patán”, “Mirreyes vs. Godinez”, “Te llevo conmigo”, “Guerra de Likes”) en la voz de Lulú. También participan en el doblaje, Mónica Huarte (PB), Verónica Toussaint (Merton), Andrés Navy (Flash) y Javier Ibarreche (Aquaman).

Esta película además de entretenida es un mensaje claro para amar y cuidar de nuestras mascotas, esos miembros tan importantes de la familia, por lo que seguro será un éxito dejando la puerta abierta a una nueva franquicia llena de aventuras y diversión.