María Antonieta de las Nieves dice que su última voluntad es ser enterrada luciendo como 'La Chilindrina'

La icónica actriz que dio vida al entrañable personaje de La Chilindrina en la serie El Chavo del 8, ha sorprendido a sus seguidores al compartir detalles íntimos sobre su última voluntad.

A sus 74 años, María Antonieta de las Nieves parece tener todo planeado para su despedida final. Sin tapujos, reveló que su deseo más profundo es que, cuando llegue el momento de su partida, sea La Chilindrina quien la acompañe hasta su descanso eterno: “Por supuesto que me van a maquillar, yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera conmigo. Eso es lo que yo quiero”, confesó en una entrevista que rápidamente se hizo viral.

La actriz ha dejado claro que su vínculo con el personaje que la lanzó a la fama va mucho más allá de las pantallas. Para ella, La Chilindrina es parte esencial de su identidad, y es por eso que quiere que esa imagen icónica, con la que millones la han identificado a lo largo de su carrera, también esté presente en su despedida.

María Antonieta no solo ha pensado en su maquillaje y atuendo para el día de su funeral, sino que también ha tomado decisiones más prácticas. “Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar y ya tengo listo lo que me voy a poner”, comentó con una serenidad que sorprendió a muchos. Entre risas y con su característica espontaneidad, la actriz compartió que, aunque ella ha tomado estas decisiones con determinación, su familia no siempre ha visto estos planes con la misma naturalidad.

Aunque su decisión puede parecer conmovedora para algunos, no todos en su círculo cercano comparten el mismo entusiasmo. La actriz relató que sus hijos, Verónica y Gabo, han llegado a bromear con su inusual pedido: “Mis hijos dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, comentó entre risas. A pesar de las bromas familiares, mantiene firme su deseo, convencida de que así será recordada por su legado más duradero: La Chilindrina.

No obstante, no todo ha sido burla. En las redes sociales, donde la noticia ha causado un revuelo, muchos seguidores han expresado su apoyo y han aplaudido su decisión. Para sus admiradores, esta solicitud final es una muestra más de la pasión y el cariño que la actriz siente por el personaje que marcó su vida.