Hijo adolescente de Matthew McConaughey debutará como actor junto a Chris Pratt ¿De tal palo?

El talento en la familia McConaughey parece no limitarse solo a Matthew. Su hijo mayor, Levi Alves McConaughey, está listo para hacer su debut en la gran pantalla con tan solo 16 años. Y no es cualquier proyecto el que lo acoge; se trata de Way of the Warrior Kid, una película basada en el popular libro de iniciación escrito por Jocko Willink, donde compartirá créditos con una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, Chris Pratt.

La película, que será producida por Apple y Skydance Film, contará con la dirección de Joseph McGinty Nichol y un guion de Will Staples. Para Levi, este es el primer paso en un camino que parece llevarlo a seguir el legado artístico de su padre. Sin embargo, lejos de cualquier presión, parece tener el apoyo incondicional de Matthew McConaughey, quien ha demostrado ser un pilar importante en la nueva aventura de su hijo.

El pasado 30 de agosto, Matthew fue visto visitando a Levi en el set de Way of the Warrior Kid. En las imágenes obtenidas por People, se puede ver a la estrella de Dallas Buyers Club compartiendo un momento con su hijo, quien vestía una camisa de franela roja y jeans. Matthew, por su parte, lucía una camisa azul abotonada, pantalones caqui y un sombrero marrón, con gafas de sol y un auricular colgado alrededor del cuello. Una escena que refleja no solo el apoyo de un padre orgulloso, sino también una presencia serena que parece guiar a Levi en su nueva aventura en Hollywood.

Aunque Levi tiene mucho por aprender de la experiencia y el éxito de su padre, Matthew ha dejado claro que también ha aprendido de sus hijos. El actor de 54 años compartió cómo la paternidad ha impactado su carrera: "Tener hijos me ha convertido en un mejor artista y en un mejor actor, porque los niños ven cosas por primera vez todo el tiempo. Sus preguntas son inocentes". Matthew, quien también es padre de Vida, de 14 años, y Livingston, de 11, explicó que esa perspectiva fresca e inquisitiva de sus hijos lo ha hecho crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

El ganador del Oscar recordó un momento clave en el que ser padre lo llevó a mejorar su capacidad como narrador. Mientras trabajaba en la serie True Detective junto a Woody Harrelson en 2014, Matthew descubrió que debía adaptar sus experiencias en el set para hacerlas accesibles a sus hijos pequeños, quienes entonces eran demasiado jóvenes para comprender el contenido violento de la serie. “Mi hijo de 4 años me preguntaba: ‘¿Qué hiciste hoy?’”, recordó McConaughey, y añadió: “No puedo decirles de qué trata realmente el programa, no es apropiado para su edad. Así que tengo que contarles una parábola”.

Ese ejercicio de adaptar las historias para sus hijos le enseñó a ser más creativo y a profundizar en la esencia de lo que estaba haciendo como actor. “Tuve que convertirme en un mejor narrador de historias para contarles a mis hijos sobre un buen tipo, un mal tipo y un monstruo en esto, para contarles la parábola de la historia en la que estaba”, explicó.

Si bien Levi aún está dando sus primeros pasos en el mundo del cine, su debut en Way of the Warrior Kid parece ser solo el comienzo de una prometedora carrera. Su participación en una película de este calibre, junto a una estrella de la talla de Chris Pratt y bajo la dirección de un equipo de primer nivel, lo sitúa en una posición privilegiada dentro de la industria.

Camila Alves, esposa de Matthew y madre de Levi, también ha sido una figura fundamental en el desarrollo de sus hijos. La pareja, que ha estado junta durante 12 años, ha mantenido un enfoque cercano y presente en la crianza de sus tres hijos.