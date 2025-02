Mel Gibson regresa a la dirección con 'Amenaza en el aire', una emocionante película aérea cargada de tensión

Mel Gibson retoma su papel como director con Flight Risk (Amenaza en el aire), un thriller de acción que explora la tensión psicológica y los secretos ocultos a bordo de una avioneta en plena Alaska. Protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace, la película, estrenada el 6 de febrero, relata un vuelo que se convierte en pesadilla.

En Flight Risk, Wahlberg interpreta a Daryl, un piloto contratado para trasladar a una teniente general (Dockery) y a un fugitivo (Grace) a un juicio en Anchorage. Sin embargo, lo que inicia como un traslado de rutina se convierte en un peligroso juego de traiciones y desconfianza a miles de metros de altura.

La película se desarrolla casi en su totalidad dentro de la avioneta, lo que genera una sensación claustrofóbica que intensifica la incertidumbre. Wahlberg admitió que este rodaje fue “un poco tedioso y claustrofóbico”, pero destacó que la corta duración del proyecto ayudó a mantener el enfoque. “Si hubieran sido 200 días, en una película grande y con mucho presupuesto, creo que habría perdido la cabeza”, confesó.

A pesar de interpretar a un piloto, el actor reveló que no es fanático de volar y que sigue un ritual antes de cada vuelo. “Siempre me santiguo, toco la parte de fuera del avión al entrar y rezo una pequeña oración en el despegue y el aterrizaje”, comentó, agregando que ha vivido experiencias turbulentas que prefiere olvidar.

Mel Gibson, quien ha dirigido clásicos como Braveheart (1995) y Apocalypto (2006), vuelve a ponerse detrás de las cámaras tras Hasta el último hombre (2016). La historia de Flight Risk lo atrapó de inmediato, gracias a un guion que mezcla tensión, humor y sorpresas inesperadas.

“El guion me tuvo preguntándome cosas y tuve algunas risas inesperadas. Era aterrador y tenía una mezcla de elementos que me pareció encantadora. No hay puntos muertos”, explicó Gibson.

El libreto, escrito por Jared Rosenberg, está inspirado en la infancia del propio guionista, cuyo bisabuelo transformó su granja en un aeródromo y lo llevaba a volar en avioneta. Esta conexión personal aporta un trasfondo auténtico a la narrativa.

En esta ocasión, Mark Wahlberg se aleja de sus papeles habituales y se adentra en un personaje con matices oscuros. Según el actor, su interpretación como piloto incluye “un falso acento sureño y un brillo sociópata en los ojos”.

El actor también destacó su experiencia al trabajar con Gibson como director: “Es un actor muy talentoso y había trabajado con él como compañero en el pasado, pero verlo dirigir, crear un ambiente de creatividad y permitirnos probar cosas, incluso luciendo ridículos, fue fenomenal”.

Con una duración de aproximadamente 90 minutos, Flight Risk ofrece una historia intensa donde los personajes son llevados al límite, tanto física como emocionalmente. A medida que el vuelo avanza, la tensión crece y las verdaderas intenciones de cada pasajero quedan al descubierto.